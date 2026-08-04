सबसे बड़ी छूट: Flipkart सेल में पूरे ₹17000 तक सस्ता मिलेगा iPhone 17 Pro Max, 8 अगस्त से शुरू होगी सेल

अगर आप लंबे समय से Apple iPhone 17 Pro Max खरीदने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। Flipkart की Freedom Sale 2026 में Apple के इस प्रीमियम फ्लैगशिप फोन पर बड़ा डिस्काउंट मिलने जा रहा है। बैंक ऑफर्स, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस का फायदा उठाकर ग्राहक इस फोन को 17000 रुपए में खरीद सकेंगे।
Flipkart Freedom Sale में iPhone 17 Pro Max फोन 17,000 रुपए तक की छूट पर बेचा जाएगा। Apple के इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर लॉन्च के बाद पहली बार इतना बड़ा ऑफर मिलने वाला है। अलग-अलग डिस्काउंट, बैंक ऑफर और कैशबैक को मिलाकर ग्राहक फोन को 1,32,900 रुपए में खरीद सकते हैं।
iPhone 17 Pro Max की लॉन्च कीमत 1,49,900 रुपए है। Flipkart Freedom Sale में सबसे पहले इस फोन पर 8,000 रुपए का फ्लैट इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद फोन की कीमत घटकर 1,41,900 रुपए रह जाएगी। अगर ग्राहक SBI Bank Credit Card या Flipkart Axis Bank Credit Card से भुगतान करते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपए का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद फोन की कीमत 1,36,900 रुपए हो जाएगी।
यहीं ऑफर खत्म नहीं होता। Flipkart इस खरीदारी पर 5% कैशबैक भी दे रहा है। यह कैशबैक करीब 4,000 रुपए तक बनता है। यानी सभी ऑफर्स का फायदा मिलने पर iPhone 17 Pro Max की प्रभावी कीमत करीब 1,32,900 रुपए रह जाएगी। कुल मिलाकर खरीदारों को करीब 17,000 रुपए तक की बचत हो सकती है।
Flipkart Freedom Sale की शुरुआत 7 अगस्त से होगी, लेकिन पहले दिन केवल Flipkart Plus और Flipkart Black मेंबर्स को Early Access मिलेगा। वहीं 8 अगस्त से यह सेल सभी ग्राहकों के लिए खुल जाएगी। ऐसे में अगर आप iPhone खरीदने की सोच रहे हैं, तो 8 अगस्त से पहले अपनी बैंक ऑफर और पेमेंट ऑप्शन तैयार रखना बेहतर रहेगा।
Flipkart ने सिर्फ iPhone 17 Pro Max ही नहीं, बल्कि दूसरे Apple स्मार्टफोन्स पर भी आकर्षक ऑफर्स का ऐलान किया है। iPhone 15 को प्रभावी कीमत 55,900 रुपए में खरीदा जा सकेगा। iPhone 16 Plus को सेल में 75,900 रुपए में बेचा जाएगा।
iPhone 17 Pro Max में 6.9 इंच का Super Retina XDR OLED डिस्प्ले दिया गया है। स्क्रीन 120Hz ProMotion रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग काफी स्मूद होती है। डिस्प्ले HDR, Always-On Display और हाई ब्राइटनेस सपोर्ट के साथ आता है। फोन में Apple का लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट दिया गया है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। इसके साथ 12GB RAM मिलती है।
iPhone 17 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 48MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। टेलीफोटो कैमरा 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। वहीं, फ्रंट में 24MP TrueDepth कैमरा मिलता है, जिससे बेहतर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का अनुभव मिलता है। यह USB Type-C पोर्ट, MagSafe वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। iPhone 17 Pro Max में टाइटेनियम फ्रेम दिया गया है, जिससे फोन हल्का और मजबूत बनता है। इसके साथ Ceramic Shield प्रोटेक्शन और IP68 रेटिंग मिलती है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित रखती है।