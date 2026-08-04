सबसे बड़ी छूट: Flipkart सेल में पूरे ₹17000 तक सस्ता मिलेगा iPhone 17 Pro Max, 8 अगस्त से शुरू होगी सेल

iphone 17 Pro Max: कैमरा और मजबूती

iPhone 17 Pro Max में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। इसमें 48MP प्राइमरी कैमरा, 48MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 48MP टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। टेलीफोटो कैमरा 5x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। वहीं, फ्रंट में 24MP TrueDepth कैमरा मिलता है, जिससे बेहतर सेल्फी और वीडियो कॉलिंग का अनुभव मिलता है। यह USB Type-C पोर्ट, MagSafe वायरलेस चार्जिंग और फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। iPhone 17 Pro Max में टाइटेनियम फ्रेम दिया गया है, जिससे फोन हल्का और मजबूत बनता है। इसके साथ Ceramic Shield प्रोटेक्शन और IP68 रेटिंग मिलती है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षित रखती है।