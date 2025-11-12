बंपर ऑफर! LG Smart TV पर भारी छूट, आधी कीमत में मिल रहे 32 से 55 इंच वाले मॉडल, देखें 5 बेस्ट Deals

5. LG 32 inches LR600 Series Smart webOS IPS LED TV

यह LG Smart TV उन यूजर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो किफायती कीमत में प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं। यह टीवी 31%की छूट के बाद 14,490 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। इस टीवी में IPS LED डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो वाइड व्यूइंग एंगल और क्रिस्टल-क्लियर पिक्चर क्वालिटी प्रदान करता है। इसका HD Ready रिज़ॉल्यूशन (1366x768 पिक्सल) हर फ्रेम को शार्प और नैचुरल बनाता है। टीवी में Dynamic Color Enhancer फीचर मौजूद है जो कलर्स को और जीवंत बनाता है, जिससे वीडियो देखने का अनुभव और भी रिच हो जाता है। यह टीवी webOS Smart प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिसमें Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar और YouTube जैसे पॉपुलर OTT ऐप्स का सपोर्ट पहले से मिलता है।