बंपर ऑफर! LG Smart TV पर भारी छूट, आधी कीमत में मिल रहे 32 से 55 इंच वाले मॉडल, देखें 5 बेस्ट Deals

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर स्पेशल सेल चल रही है। इस सेल में LG के स्मार्ट टीवी पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। Smart TV रेंज पर इतना बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है कि कोई इसे मिस नहीं करना चाहेगा। अगर आप घर के लिए नया Smart TV लेने का सोच रहे हैं, तो यही सही वक्त है क्योंकि अब LG के 32 इंच से लेकर 55 इंच तक के टीवी आधी कीमत में मिल रहे हैं।
LG Smart TV हमेशा से ही अपनी बेहतरीन डिस्प्ले क्वालिटी, दमदार साउंड और स्मार्ट फीचर्स जैसे OTT ऐप्स, वॉयस कंट्रोल और WebOS इंटरफेस के लिए पॉपुलर रहे हैं। अमेजन पर कई मॉडल्स पर 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस लिस्ट में 32 इंच से लेकर 55 इंच तक के टीवी शामिल हैं।
अगर आप छोटे कमरे या बेडरूम के लिए एक कॉम्पैक्ट लेकिन पावरफुल TV चाहते हैं, तो LG 32 इंच LR570 सीरीज आपके लिए बेस्ट है। ये टीवी एमआरपी से 36% के डिस्काउंट के बाद अमेजन पर 13,489 रुपए में उपलब्ध है। इसमें HD Ready डिस्प्ले के साथ Dynamic Color Enhancer दिया गया है जो पिक्चर को और नैचुरल बनाता है। इसका webOS प्लेटफॉर्म आपको Netflix, Prime Video और YouTube जैसे ऐप्स का आसान एक्सेस देता है। साथ ही, AI Sound Technology और 20W स्पीकर्स के साथ इसमें शानदार ऑडियो एक्सपीरियंस मिलता है। Wi-Fi कनेक्टिविटी और स्क्रीन शेयरिंग सपोर्ट इसे एक बजट स्मार्ट टीवी में टॉप चॉइस बनाते हैं।
थोड़ा बड़ा स्क्रीन चाहते हैं तो LG 43 इंच UR75 सीरीज 4K TV पर नज़र डालें। इसमें 4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन और HDR10 सपोर्ट है जो हर फ्रेम को रियल जैसा दिखाता है। AI Processor Gen6 रीयल-टाइम में पिक्चर क्वालिटी को बेहतर करता है। webOS और AI ThinQ के साथ आपको वॉयस कंट्रोल और स्मार्ट नेविगेशन मिलता है। 20W डुअल स्पीकर्स और AI साउंड बैलेंसिंग शानदार ऑडियो आउटपुट देते हैं। यह टीवी 37% की छूट के बाद 28,990 रुपए में अमेजन पर बेचा जा रहा है।
बड़े स्क्रीन और थिएटर जैसा अनुभव चाहने वालों के लिए LG UA82 सीरीज 50 इंच Smart TV परफेक्ट ऑप्शन है। यह टीवी पूरे 50% का डिस्काउंट के बाद 35,090 रुपए में उपलब्ध है। इसमें 4K अपस्केलिंग, HDR10 Pro, और HGiG गेमिंग सपोर्ट दिया गया है जिससे गेम्स और मूवी दोनों ही विजुअली कमाल के लगते हैं। Alexa और Google Assistant सपोर्ट के साथ इसका webOS प्लेटफॉर्म बेहद स्मार्ट है। साथ ही 20W स्पीकर्स, AI Sound Pro और Dolby Audio इसे और भी इमर्सिव बनाते हैं।
अगर आप घर को मिनी थिएटर में बदलना चाहते हैं तो LG 55 इंच 4K Ultra HD Smart TV आपके लिए है। इस टीवी पर 40% का डिस्काउंट है। जिसके बाद आप इसे 39,990 रुपए में खरीद पाएंगे। इसमें UHD 4K डिस्प्ले, Active HDR और 4K अपस्केलर जैसी फीचर्स दिए गए हैं जो वीडियो को बेहतरीन क्लैरिटी देते हैं। Quad Core Processor हर फ्रेम को स्मूद बनाता है और lag-free अनुभव देता है।
यह LG Smart TV उन यूजर्स के लिए एक शानदार ऑप्शन है जो किफायती कीमत में प्रीमियम क्वालिटी चाहते हैं। यह टीवी 31%की छूट के बाद 14,490 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। इस टीवी में IPS LED डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो वाइड व्यूइंग एंगल और क्रिस्टल-क्लियर पिक्चर क्वालिटी प्रदान करता है। इसका HD Ready रिज़ॉल्यूशन (1366x768 पिक्सल) हर फ्रेम को शार्प और नैचुरल बनाता है। टीवी में Dynamic Color Enhancer फीचर मौजूद है जो कलर्स को और जीवंत बनाता है, जिससे वीडियो देखने का अनुभव और भी रिच हो जाता है। यह टीवी webOS Smart प्लेटफॉर्म पर चलता है, जिसमें Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar और YouTube जैसे पॉपुलर OTT ऐप्स का सपोर्ट पहले से मिलता है।