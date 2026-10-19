Amazon सेल में LG Smart TV पर बंपर छूट! 32 से 55 इंच के टीवी को 51% तक की छूट पर खरीदने का मौका, देखें 5 बेस्ट डील्स

5. LG 55 inches Mini LED 4K Ultra HD TV

LG के इस 55 इंच 4K Smart TV को 41% की छूट के बाद अमेजन सेल में 53,999 रुपए में लिस्टेड है। इसके साथ ही टीवी पर 1700 रुपए का कूपन डिस्काउंट भी है जो बिना किसी शर्त सबको मिलेगा और इस छूट के बाद टीवी को 52,299 रुपए में खरीद पाएंगे। समें 4K Ultra HD डिस्प्ले और Dynamic QNED Color टेक्नोलॉजी दी गई है, जो तस्वीरों के रंगों को बेहतर और जीवंत दिखाने में मदद करती है। टीवी में 4K Super Upscaling और HDR10 Pro का सपोर्ट मिलता है, जिससे कंटेंट देखने का अनुभव बेहतर हो सकता है। इसमें webOS प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसके जरिए OTT ऐप्स और दूसरे स्मार्ट फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साउंड के लिए 20W स्पीकर्स, AI Sound Pro और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। गेमिंग के लिए Game Optimizer, HGiG, ALLM और 60Hz तक VRR जैसे फीचर्स दिए गए हैं।