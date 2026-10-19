Amazon सेल में LG Smart TV पर बंपर छूट! 32 से 55 इंच के टीवी को 51% तक की छूट पर खरीदने का मौका, देखें 5 बेस्ट डील्स

अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में स्मार्ट टीवी पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस सेल में LG के Smart TV भी तगड़ा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। सेल में 32 इंच से लेकर 55 इंच तक के टीवी पर 51% तक की छूट मिल रही है। ऐसे में अगर आप दिवाली से पहले घर के लिए नया टीवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन डील्स पर नजर डाल लें।
LG का 32 इंच वाला Smart TV छोटे कमरे या बेडरूम के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अमेजन की सेल में इसे 35% की छूट के बाद 15,998 रुपए में अभी बेचा जा रहा है। इसमें HD Ready डिस्प्ले और Dynamic Color Enhancer टेक्नोलॉजी दी गई है, जो तस्वीरों के रंगों को बेहतर बनाने में मदद करती है। टीवी में webOS प्लेटफॉर्म मिलता है, जिसकी मदद से Netflix, Prime Video और YouTube जैसे OTT ऐप्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बेहतर साउंड के लिए इसमें AI Sound Technology और 20W के स्पीकर्स दिए गए हैं।
LG के इस टीवी पर सेल में 43% की छूट दी जा रही है, अभी इसे 37,499 रुपए में अमेजन पर बेचा जा रहा है। LG का 43 इंच वाला टीवी 4K Ultra HD Mini LED डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें Dynamic QNED Color टेक्नोलॉजी दी गई है। टीवी में 4K Super Upscaling और HDR10 सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें 20W के स्पीकर्स, Dolby Atmos, Wi-Fi, Bluetooth, 3 HDMI पोर्ट और Google Cast का सपोर्ट मिलता है।
LG के 50 इंच वाले 4K Smart TV पर 41% की छूट दी जा रही है सेल में इसे 38,999 रुपए में ख़रीदा जा सकता है। LG का 50 इंच वाला Smart TV बड़े स्क्रीन पर फिल्में, क्रिकेट देखने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें 4K Ultra HD रेजोल्यूशन के साथ 4K अपस्केलिंग और HDR10 Pro का सपोर्ट मिलता है, जिससे तस्वीरों की क्वालिटी बेहतर दिख सकती है। गेमिंग के लिए इसमें HGiG और Game Optimizer जैसे फीचर्स दिए गए हैं। साथ ही, Wi-Fi, Bluetooth और AirPlay 2 जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स भी दिए गए हैं।
अमेजन की फेस्टिवल सेल में इस LG टीवी को 51% के डिस्काउंट के बाद 41,990 रुपए में सेल किया जा रहा है। LG का 55 इंच वाले टीवी में 4K Super Upscaling, HDR10 Pro और Dynamic Tone Mapping जैसे फीचर्स मिलते हैं। यह webOS 26 पर चलता है और इसमें Google Cast, Apple AirPlay 2 और LG ThinQ का सपोर्ट दिया गया है। साउंड के लिए इसमें 20W स्पीकर्स, AI Sound Pro और Dolby Atmos मिलते हैं। इसके अलावा, गेमिंग के लिए Game Optimizer, ALLM और 60Hz तक VRR का सपोर्ट है।
LG के इस 55 इंच 4K Smart TV को 41% की छूट के बाद अमेजन सेल में 53,999 रुपए में लिस्टेड है। इसके साथ ही टीवी पर 1700 रुपए का कूपन डिस्काउंट भी है जो बिना किसी शर्त सबको मिलेगा और इस छूट के बाद टीवी को 52,299 रुपए में खरीद पाएंगे। समें 4K Ultra HD डिस्प्ले और Dynamic QNED Color टेक्नोलॉजी दी गई है, जो तस्वीरों के रंगों को बेहतर और जीवंत दिखाने में मदद करती है। टीवी में 4K Super Upscaling और HDR10 Pro का सपोर्ट मिलता है, जिससे कंटेंट देखने का अनुभव बेहतर हो सकता है। इसमें webOS प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसके जरिए OTT ऐप्स और दूसरे स्मार्ट फीचर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। साउंड के लिए 20W स्पीकर्स, AI Sound Pro और Dolby Atmos का सपोर्ट मिलता है। गेमिंग के लिए Game Optimizer, HGiG, ALLM और 60Hz तक VRR जैसे फीचर्स दिए गए हैं।