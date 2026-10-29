दिवाली सेल में पूरे ₹36009 सस्ता हुआ Samsung का 200MP कैमरा, Gorilla Armor 2 की मजबूत डिस्प्ले, धांसू AI फीचर्स वाला फोन

Samsung Galaxy S25 Ultra में 5,000mAh बैटरी और धांसू AI फीचर्स

Samsung Galaxy S25 Ultra में 5,000mAh की बैटरी दी गई है। फोन 45W वायर्ड चार्जिंग और 15W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। फोन में Circle to Search फीचर दिया गया है। इसकी मदद से स्क्रीन पर दिख रही किसी चीज, फोटो या टेक्स्ट को सर्कल करके उसके बारे में जानकारी खोज सकते हैं। फोन का Audio Eraser फीचर वीडियो में मौजूद हवा, भीड़ या दूसरी अनचाही आवाजों को कम करने में मदद करता है। Gemini Live की मदद से यूजर AI असिस्टेंट से बातचीत कर सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। फोन में Writing Assist और Transcript Assist जैसे टूल भी मिलते हैं।