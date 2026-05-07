Flipkart की सेल में ₹4000 तक सस्ते मिल रहे Motorola के 50MP सेल्फी कैमरा, गिरने-भीगने से खराब नहीं होने वाले फोन्स

2. Motorola Edge 60 Pro पर इतने का डिस्काउंट

Motorola Edge 60 Pro को फ्लिपकार्ट की सेल में 27,999 रुपए में खरीदा जा सकता है। यानी ग्राहकों को 3,000 रुपए तक का सीधा फायदा मिलेगा। फोन में Corning Gorilla Glass 7i प्रोटेक्शन दी गई है और यह HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। कैमरा की बात करें तो Motorola Edge 60 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP Sony LYTIA 700C प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 50MP अल्ट्रावाइड कैमरा और 10MP टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 3x ऑप्टिकल जूम सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 50MP फ्रंट कैमरा दिया गया है।