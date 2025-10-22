Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्सखुशखबरी! OnePlus 15 के लॉन्च से पहले ₹8000 से ज्यादा सस्ता हुआ AI फीचर्स वाला OnePlus 13, जानें कहां से खरीदें

खुशखबरी! OnePlus 15 के लॉन्च से पहले ₹8000 से ज्यादा सस्ता हुआ AI फीचर्स वाला OnePlus 13, जानें कहां से खरीदें

OnePlus 13 Price Cut: वनप्लस 15 के लॉन्च से ठीक पहले, वनप्लस 13 को इसकी शुरुआती लॉन्च कीमत से बेहद सस्ता मिल रहा है। फोन बिना किसी शर्त के 8000 रुपए से ज्यादा की छूट पर मिल रहा है।

Himani GuptaWed, 22 Oct 2025 12:23 PM
1/7

OnePlus 13 at Lowest Price

अगर आप एक ऐसा फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं जिसमें बेहतरीन स्पेसिफिकेशंस हों लेकिन बजट थोड़ा कम हो, तो OnePlus 13 इस समय अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि OnePlus 15 के लॉन्च से पहले यह फोन बिना किसी शर्त के 8000 रुपए से ज्यादा सस्ता मिल रहा है।

2/7

लॉन्च कीमत और कहां मिलेगी छूट

इस फोन की कीमत भारत में लॉन्च के समय करीब 69,999 रुपए थी, लेकिन अभी यह फोन फ्लिपकार्ट पर बैंक छूट के साथ 9,472 रुपए की छूट पर बेचा जा रहा है।

3/7

OnePlus 13 पर धमाकेदार छूट

OnePlus 13 कंपनी का अब तक का सबसे दमदार फ्लैगशिप फोन माना जा रहा है। यह फोन अब लॉन्च प्राइस से सीधे 8222 रुपए के डिस्काउंट के बाद फ्लिपकार्ट पर 61,777 रुपए में उपलब्ध है। इस फोन पर बैंक कार्ड डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा मिल रही है, जिससे यह डिवाइस पहले से कहीं अधिक किफायती बन गया है।

4/7

बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट

Axis Bank या HDFC Bank के कार्ड से पेमेंट करने पर अतिरिक्त 3,000 रुपए तक की छूट मिल सकती है। SBI कार्ड से 1250 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट है जिससे टोटल छूट 9,472 रुपए की हो जाती है। वहीं, पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करने पर 8,000 रुपए तक का बोनस भी जोड़ा जा सकता है।

5/7

OnePlus 13 डिस्प्ले और प्रोसेसर

OnePlus 13 में 6.82-इंच का Quad-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यह डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स को अल्ट्रा-रिच विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहद स्मूद और फास्ट बनाता है। यह डिवाइस LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर चलता है, जिससे ऐप्स ओपनिंग टाइम और डेटा ट्रांसफर स्पीड में काफी सुधार देखने को मिलता है।

6/7

OnePlus 13 कैमरा

कैमरा की बात करें तो फोन के रियर में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50MP Sony IMX प्राइमरी सेंसर, 50MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और 50MP 3.5x टेलीफोटो कैमरा शामिल हैं। फ्रंट में 32MP का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है, जो 4K 60FPS तक की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। यह कैमरा सिस्टम न केवल फोटोग्राफी बल्कि वीडियोग्राफी के लिए भी शानदार है।

7/7

OnePlus 13 बैटरी और चार्जिंग

फोन में 5500mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि यह फोन केवल 25 मिनट में 100% तक चार्ज हो सकता है। इसके अलावा, यह फोन OxygenOS 16 पर आधारित Android 16 पर काम करता है, जो यूजर को नया और स्मूद इंटरफेस अनुभव देता है।

OnePlus OnePlus Phone