खुशखबरी! OnePlus 15 के लॉन्च से पहले ₹8000 से ज्यादा सस्ता हुआ AI फीचर्स वाला OnePlus 13, जानें कहां से खरीदें

OnePlus 13 डिस्प्ले और प्रोसेसर

OnePlus 13 में 6.82-इंच का Quad-HD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। यह डिस्प्ले HDR10+ सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स को अल्ट्रा-रिच विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। फोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो इसे गेमिंग और मल्टीटास्किंग के लिए बेहद स्मूद और फास्ट बनाता है। यह डिवाइस LPDDR5x RAM और UFS 4.1 स्टोरेज टेक्नोलॉजी पर चलता है, जिससे ऐप्स ओपनिंग टाइम और डेटा ट्रांसफर स्पीड में काफी सुधार देखने को मिलता है।