79,999 वाला Pixel फोन हुआ ₹25000 सस्ता, अब ₹54,999 में खरीदें 7 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला AI फोन

यदि आप हाई-एंड स्मार्टफोन लेने की सोच रहे थे लेकिन बजट ने रोका था, तो अब आपके सामने शानदार मौका है। Google Pixel 9 जिसे भारत में 79,999 रुपए में लॉन्च किया था वो अब बिना किसी शर्त के 25,000 रुपए सस्ता मिल रहा है। Pixel 9 में Google का Tensor G4 प्रोसेसर, 50MP प्राइमरी कैमरा, HDR सपोर्टेड 120Hz डिस्प्ले और 7 साल के सॉफ़्टवेयर अपडेट का वादा शामिल है।
Google Pixel 9 पर इस समय Flipkart पर इतनी जबरदस्त छूट मिल रही है कि लोग इसे "साल की सबसे बड़ी डील" कह रहे हैं। पहले जहां Pixel 9 की कीमत ₹79,999 थी, वहीं अब इसे केवल ₹54,999 में खरीदा जा सकता है। यानी ₹25,000 तक की बचत।
यह ऑफर Flipkart की सेल के दौरान शुरू हुआ और अब भी कई बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स के साथ जारी है। कुछ कार्ड्स पर 10% तक का अतिरिक्त डिस्काउंट और पुराने फोन एक्सचेंज करने पर ₹10,000–₹15,000 तक की अतिरिक्त छूट भी मिल रही है। इस हिसाब से Pixel 9 का प्राइस 30 हज़ार के आसपास भी आ सकता है।
Pixel 9 फीचर्स के मामले में भी जबरदस्त अपग्रेडेड फोन है। इसमें Google का खुद का बनाया हुआ Tensor G4 चिपसेट दिया गया है जो परफॉर्मेंस और AI-आधारित टास्क्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। चाहे गेमिंग हो, मल्टीटास्किंग या 4K वीडियो रिकॉर्डिंग फोन हर मामले में तेज और स्मूद चलता है।
Pixel 9 में 50MP का प्राइमरी कैमरा है जिसमें OIS (Optical Image Stabilization) सपोर्ट है। इसके साथ एक 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस भी दिया गया है। लो-लाइट फोटोग्राफी, नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड की तस्वीरें अब और भी नेचुरल और डिटेल्ड आती हैं। फ्रंट में 10.5MP का सेल्फी कैमरा है जो वीडियो कॉल्स और सेल्फी दोनों के लिए शानदार रिजल्ट देता है। Google की खास HDR+ और Real Tone तकनीक के चलते हर फोटो में कलर एकदम नैचुरल लगते हैं चाहे लाइटिंग कैसी भी हो।
Pixel 9 की सबसे बड़ी खासियत है इसका 7 साल का Android अपडेट सपोर्ट। इसका मतलब है कि अगर आप यह फोन आज खरीदते हैं, तो 2032 तक आपको Google से सिक्योरिटी और सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते रहेंगे। यह सुविधा किसी और Android फोन में नहीं मिलती। साथ ही, Pixel 9 Android 14 पर आधारित Google के Pure Android Experience के साथ आता है यानी कोई बेमतलब का ब्लोटवेयर नहीं। इंटरफेस साफ, तेज और सुरक्षित है।
Pixel 9 में 6.3 इंच का FHD+ OLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 2000 निट्स तक जाती है, जिससे धूप में भी डिस्प्ले एकदम क्लियर दिखता है। IP68 रेटिंग होने के कारण यह वॉटर और डस्ट रेसिस्टेंट भी है। Pixel 9 बेहद प्रीमियम लगता है। इसके बैक पर ग्लास फिनिश, एलुमिनियम फ्रेम है।