79,999 वाला Pixel फोन हुआ ₹25000 सस्ता, अब ₹54,999 में खरीदें 7 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला AI फोन

कैमरा क्वालिटी

Pixel 9 में 50MP का प्राइमरी कैमरा है जिसमें OIS (Optical Image Stabilization) सपोर्ट है। इसके साथ एक 12MP अल्ट्रा-वाइड लेंस भी दिया गया है। लो-लाइट फोटोग्राफी, नाइट मोड और पोर्ट्रेट मोड की तस्वीरें अब और भी नेचुरल और डिटेल्ड आती हैं। फ्रंट में 10.5MP का सेल्फी कैमरा है जो वीडियो कॉल्स और सेल्फी दोनों के लिए शानदार रिजल्ट देता है। Google की खास HDR+ और Real Tone तकनीक के चलते हर फोटो में कलर एकदम नैचुरल लगते हैं चाहे लाइटिंग कैसी भी हो।