₹30,000 तक सस्ते हुए हाई-रिजॉल्यूशन कैमरा, AI फीचर्स वाले Samsung Galaxy S25 सीरीज के तीनों फोन; सबसे सस्ता ₹44999 का

Samsung Galaxy S25 के फीचर्स

Samsung Galaxy S25 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले मिलता है। फोन में Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 12GB RAM स्टैंडर्ड मिलती है, जो इसे फास्ट बनाती है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का मेन कैमरा है, जिससे अच्छी क्वालिटी की फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसके अलावा फोन में IP68 रेटिंग दी गई है, जिससे यह पानी और धूल से सुरक्षित रहता है। बैटरी 4000mAh की है, जो पूरे दिन के इस्तेमाल के लिए ठीक रहती है और फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है।