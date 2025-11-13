सबसे बड़ी डील! आज OnePlus 15 के लॉन्च से पहले ₹10,629 सस्ता हुआ DSLR कैमरा, पावरफुल AI फीचर्स वाला OnePlus 13

फोटोग्राफी लवर्स के लिए ड्रीम फोन

कैमरा सेटअप की बात करें तो यह फोन फोटोग्राफी लवर्स के लिए किसी ड्रीम फोन से कम नहीं। OnePlus 13 में ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा (Sony LYT-808 सेंसर), 50MP अल्ट्रा-वाइड, और 50MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। कैमरा सिस्टम को Hasselblad ट्यूनिंग से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिससे फोटो में नैचुरल कलर और बेहतरीन डिटेल्स मिलती हैं। फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है।