सबसे बड़ी डील! आज OnePlus 15 के लॉन्च से पहले ₹10,629 सस्ता हुआ DSLR कैमरा, पावरफुल AI फीचर्स वाला OnePlus 13

OnePlus के फैंस के लिए दो शानदार खबर आई है। एक तो आज OnePlus 15 का लॉन्च है और इससे पहले कंपनी का हाई-एंड स्मार्टफोन OnePlus 13 भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। यह फोन अभी लॉन्च प्राइस से 10,000 रुपए ज्यादा सस्ता मिल रहा है, जिससे फोन पहले से कई ज्यादा किफायती हो गया है।
बता दें कि OnePlus 13 को तीन वैरिएंट में पेश किया गया था। इसके बेस 12GB रैम + 256GB स्टोरेज मॉडल की कीमत लॉन्च के समय 69,999 रुपए थी। लेकिन अभी यह फोन फ्लिपकार्ट से बैंक छूट के साथ 59,370 रुपए में खरीद सकते हैं। ऐसे में अगर आप फ्लैगशिप फोन लेना चाहते हैं लेकिन OnePlus 15 की ऊंची कीमत से बचना चाहते हैं, तो OnePlus 13 आपके लिए बेस्ट डील साबित हो सकता है।
OnePlus 13 अब फ्लिपकार्ट पर बैंक छूट के साथ 10,629 रुपए के डिस्काउंट पर मिल रहा है। अब यह 59,370 रुपए में बेचा जा रहा है। फोन पर 7504 रुपए की सीधी छूट मिल रही है और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए पर 3,125 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है।
इसके अलावा पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 18,000 तक का एक्सचेंज ऑफर भी मिल रहा है। जिससे फोन की कीमत को और कम किया जा सकता है।
OnePlus 13 में 6.82 इंच का QHD+ LTPO 4.1 AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 1Hz से 120Hz रिफ्रेश रेट और 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस को सपोर्ट करता है। डिस्प्ले को Ceramic Guard Glass से प्रोटेक्ट किया गया है और यह DisplayMate A++ रेटिंग के साथ आता है, जिससे वीडियो और गेमिंग का अनुभव बेहद स्मूद और कलरफुल बनता है।
परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें नया Qualcomm Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया गया है, जो 4nm प्रोसेस पर बना है और LPDDR5X RAM व UFS 4.0 स्टोरेज के साथ आता है। इसका मतलब है कि मल्टीटास्किंग, गेमिंग और हेवी ऐप्स चलाने में फोन बिजली की तरह तेज़ काम करता है।
कैमरा सेटअप की बात करें तो यह फोन फोटोग्राफी लवर्स के लिए किसी ड्रीम फोन से कम नहीं। OnePlus 13 में ट्रिपल 50 मेगापिक्सल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें 50MP प्राइमरी कैमरा (Sony LYT-808 सेंसर), 50MP अल्ट्रा-वाइड, और 50MP टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। कैमरा सिस्टम को Hasselblad ट्यूनिंग से ऑप्टिमाइज़ किया गया है, जिससे फोटो में नैचुरल कलर और बेहतरीन डिटेल्स मिलती हैं। फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा दिया गया है जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है।
बैटरी के मामले में भी OnePlus 13 कमाल का है। इसमें 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो 100W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग दोनों को सपोर्ट करती है। कंपनी का दावा है कि फोन को 0 से 100% चार्ज सिर्फ 25 मिनट में किया जा सकता है।