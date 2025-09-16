मौका! Flipkart सेल में ₹8000 तक सस्ते हुए Poco के ये 6 फोन; मिलेगी 7550mAh बैटरी, 12GB रैम; सबसे सस्ता ₹8799 का

Poco Festive Madness Sale

Flipkart की Big Billion Days 2025 सेल जल्द शुरू होने वाली है। इस सेल में पहले अब Poco के फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा हो गया है। Poco ने अपनी Festive Madness डील्स का ऐलान कर दिया है। इस सेल में पोको के पॉपुलर मॉडल्स जैसे Poco F7 5G, Poco X7 Pro 5G, Poco X7 5G और Poco M7 सीरीज पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये सेल 23 सितंबर से शुरू होंगी, और उन यूज़र्स के लिए बेहतर अवसर हैं जो अच्छे स्पेसिफिकेशन्स वाले फोन चाहते हैं बिना ज़्यादा खर्च किए। अगर आप Poco की परफॉरमेंस-फॉर-मनी वाले फोन की तलाश में हैं, तो यह सेल एक बेहतरीन मौका है। जानें किस फोन पर कितने की छूट: