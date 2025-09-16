Biggest Deal on these 6 Poco phones get 8000 rupees discount 50MP camera 7500mAh battery 12GB RAM in flipkart BBD sale मौका! Flipkart सेल में ₹8000 तक सस्ते हुए Poco के ये 6 फोन; मिलेगी 7550mAh बैटरी, 12GB रैम; सबसे सस्ता ₹8799 का
Flipkart Big Billion Days सेल में Poco F7, Poco X7 Pro, Poco X7 5G और Poco M7 सीरीज पर जबरदस्त डिस्काउंट मिलने वाला है। इस सेल के फोन्स को 8000 रुपये तक के डिस्काउंट पर बेचा जाएगा। जानें किस पर फोन पर कितने की छूट:

Himani GuptaTue, 16 Sep 2025 12:11 PM
Poco Festive Madness Sale

Flipkart की Big Billion Days 2025 सेल जल्द शुरू होने वाली है। इस सेल में पहले अब Poco के फोन्स पर मिलने वाली डील्स का खुलासा हो गया है। Poco ने अपनी Festive Madness डील्स का ऐलान कर दिया है। इस सेल में पोको के पॉपुलर मॉडल्स जैसे Poco F7 5G, Poco X7 Pro 5G, Poco X7 5G और Poco M7 सीरीज पर तगड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये सेल 23 सितंबर से शुरू होंगी, और उन यूज़र्स के लिए बेहतर अवसर हैं जो अच्छे स्पेसिफिकेशन्स वाले फोन चाहते हैं बिना ज़्यादा खर्च किए। अगर आप Poco की परफॉरमेंस-फॉर-मनी वाले फोन की तलाश में हैं, तो यह सेल एक बेहतरीन मौका है। जानें किस फोन पर कितने की छूट:

Poco X7 5G

यह Poco X7 सीरीज का ज्यादा किफायती वेरिएंट है, जो ब्लैक और येलो के यूनिक डुअल-टोन डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें MediaTek Dimensity 7300 Ultra प्रोसेसर और 8GB RAM दी गई है। Poco X7 5G की लॉन्चिंग कीमत ₹24,999 थी, लेकिन Flipkart सेल में इसे सिर्फ ₹14,999 में खरीदा जा सकेगा।

Poco X7 Pro 5G

Flipkart सेल के दौरान यह फीचर-पैक्ड फोन Poco X7 Pro 5G है। यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 8400 Ultra प्रोसेसर और 6500mAh की बड़ी बैटरी के साथ आता है, जो इसे बेहद आकर्षक बनाता है। Poco X7 Pro की कीमत ₹27,999 है, लेकिन सेल में यह सिर्फ ₹19,999 में मिल जाएगा। यानी की इस पर आपको 8000 रुपये की सीधी छूट मिल जाएगी।

POCO F7 5G

यह कंपनी का लेटेस्ट जनरेशन F सीरीज स्मार्टफोन है। Poco F7 5G एक परफॉर्मेंस-सेंट्रिक मिड-रेंज फोन है जिसने कुछ ही महीनों में अच्छी पॉपुलैरिटी हासिल की है। इसकी असली कीमत ₹31,999 है, लेकिन Flipkart Big Billion Days सेल के दौरान यह सिर्फ ₹28,999 में उपलब्ध होगा। यह फोन सबसे बड़ी 7550mAh की बैटरी से लैस है।

Poco M7 5G

फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में यह फोन बम्पर डिस्काउंट के बाद 8,799 रुपये में मिल रहा है। POCO M7 में 6.88 इंच का डिस्प्ले है जो 120Hz की रिफ्रेश रेट के साथ आ सकता है। फोन स्नैपड्रैगन 4 जेन 2 चिपसेट से लैस है। कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें 50MP प्राइमरी सेंसर शामिल है और शार्प फोटो के लिए 2MP का डेप्थ सेंसर है, जबकि 8MP का फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए बढ़िया है। 5160mAh की बैटरी है।

Poco M7 Plus 5G

इस सेल में यह फोन 10,999 रुपये में बेचा जा रहा है। M7 प्लस 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6s Gen 3 SoC प्रोसेसर है। ये एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। एक एंड्रॉयड 16 अपग्रेड और 3 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स के साथ आएगा। पोको के इस फोन में 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ 6.9 इंच का फुल-HD+ डिस्प्ले दिया है, जो स्मूद विजुअल्स और ब्राइट कलर्स देता करता है।

Poco M7 Pro 5G

POCO M7 Pro 5G में 120Hz का रिफ्रेश रेट हैं। यह डॉल्बी एटमॉस स्पीकर के साथ आता है। OIS और f/1.5 के साथ 50MP Sony LYT-600 कैमरा है। फोन में मीडियाटेक डाइमेंशन 7025 अल्ट्रा चिपसेट और 45W फास्ट चार्जिंग के साथ 5,110mAh की बैटरी। POCO M7 Pro 5G फोन फ्लिपकार्ट सेल में 11,499 रुपये में बेचा जाने वाला है।

