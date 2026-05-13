बड़ा मौका! ₹15000 से कम में मिल रहे Samsung, TCL, Xiaomi के Full HD डिस्प्ले और झकास साउंड वाले ये 5 धांसू स्मार्ट टीवी

4. VW 40-inch Spectra Series Smart TV

अगर आप कम कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला Smart TV खरीदना चाहते हैं, तो VW का 40 इंच TV अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Amazon Sale में यह TV करीब 12,499 रुपए में उपलब्ध है, जबकि इसकी MRP लगभग 24,999 रुपए बताई जा रही है। इस TV में 40 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जिससे घर में Mini Theatre जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें Android TV सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स सीधे Google Play Store से Apps डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा Multiple HDMI और USB Ports दिए गए हैं, जिससे Gaming Console, Set-top Box और दूसरे डिवाइस आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं।