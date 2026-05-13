बड़ा मौका! ₹15000 से कम में मिल रहे Samsung, TCL, Xiaomi के Full HD डिस्प्ले और झकास साउंड वाले ये 5 धांसू स्मार्ट टीवी

अगर आप नया Smart TV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो Amazon Great Summer Sale का फायदा उठा लें। इस सेल में Samsung, Xiaomi, TCL, VW और कई बड़े ब्रांड्स के Smart TV पर भारी छूट मिल रही है। खास बात यह है कि इस सेल में 15,000 रुपए से कम कीमत में भी HD स्क्रीन, डॉल्बी ऑडियो, OTT Apps सपोर्ट और स्मार्ट फीचर्स दिए जा रहे हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं Amazon Sale में मिलने वाले कुछ शानदार Smart TV डील्स के बारे में।
Amazon Sale में Samsung का 32 इंच HD Smart LED TV सेल के दौरान 14,240 रुपए में बेचा जा रहा है। कंपनी का यह TV पहले लगभग 17,900 रुपए में मिल रहा था। Samsung के इस Smart TV में HD Ready Display दी गई है। इसमें PurColor Technology मिलती है, जिससे स्क्रीन पर कलर्स ज्यादा नेचुरल और ब्राइट दिखाई देते हैं। TV में Smart Hub और OTT Apps सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे Netflix, Prime Video और YouTube जैसे ऐप्स आसानी से चलाए जा सकते हैं।
समर सेल में Xiaomi का 32 इंच F-Series Smart LED Fire TV भी भारी डिस्काउंट के साथ बिक रहा है। यह TV सेल में करीब 11,990 रुपए में उपलब्ध है, जबकि इसकी लॉन्च कीमत लगभग 24,999 रुपए थी। इस Smart TV में Fire TV OS मिलता है, जिससे यूजर्स को Amazon Prime Video, Netflix, Hotstar और YouTube जैसे ऐप्स का सीधा एक्सेस मिल जाता है। इसमें Voice Remote और Alexa सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे यूजर्स सिर्फ बोलकर TV कंट्रोल कर सकते हैं।
TCL का 32 इंच V5C सीरीज फुल एचडी स्मार्ट टीवी सेल करीब 14,490 रुपए में मिल रहा है, जबकि इसकी असली कीमत लगभग 22,990 रुपए बताई गई है। इस TV की सबसे बड़ी खासियत इसका QLED Display है। इसमें Full HD Resolution दिया गया है, जिससे वीडियो और मूवी काफी क्लियर दिखाई देती हैं।इसके अलावा Dolby Audio और HDR सपोर्ट भी मिलता है, जिससे एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है।
अगर आप कम कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला Smart TV खरीदना चाहते हैं, तो VW का 40 इंच TV अच्छा ऑप्शन हो सकता है। Amazon Sale में यह TV करीब 12,499 रुपए में उपलब्ध है, जबकि इसकी MRP लगभग 24,999 रुपए बताई जा रही है। इस TV में 40 इंच की बड़ी स्क्रीन दी गई है, जिससे घर में Mini Theatre जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें Android TV सपोर्ट दिया गया है, जिससे यूजर्स सीधे Google Play Store से Apps डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा Multiple HDMI और USB Ports दिए गए हैं, जिससे Gaming Console, Set-top Box और दूसरे डिवाइस आसानी से कनेक्ट किए जा सकते हैं।
Philips का 32 इंच 6100 Series Frameless HD Smart LED Google TV भी इस सेल में 13,999 रुपए में मिल रहा है, जबकि इसकी कीमत पहले लगभग 22,999 रुपए थी। इस TV में Frameless Design दिया गया है, जिससे स्क्रीन ज्यादा बड़ी और शानदार लगती है। TV में Google TV सपोर्ट मिलता है और यूजर्स Netflix, Prime Video, YouTube और दूसरे OTT Apps चला सकते हैं।