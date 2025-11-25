खुशखबरी! ₹75000 वाला Samsung का 50MP हाई-रेजोल्यूशन कैमरा AI फोन हुआ पूरे ₹34,000 सस्ता, सबसे बड़ी डील

Samsung Galaxy S24 बेस्ट कैमरा

कैमरा सेटअप में यह एक ट्रिपल रियर-कैमरा सिस्टम देता है: 50 MP मेन लेंस + 12 MP अल्ट्रा-वाइड + 10 MP टेलीफोटो। मेन कैमरा में OIS (ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन) है, जिससे फोटो ज़्यादा स्टेबल और क्लियर आती है। इसके साथ 8K वीडियो रिकॉर्डिंग (30fps) की क्षमता भी है। फ्रंट में 12 MP सेल्फी कैमरा है, जो वीडियो कॉलिंग और सेल्फी के लिए अच्छी क्वालिटी देता है।