पूरे ₹14,500 सस्ता मिल रहा Samsung का मजबूत डिस्प्ले, DSLR जैसे कैमरे, पावरफुल AI फीचर्स वाला फोन, 7 साल रहेगा नया

Biggest Discount on Samsung Galaxy S25 FE:

Samsung का प्रीमियम स्मार्टफोन सस्ते में खरीदना चाहते हैं तो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर Samsung Galaxy S25 FE पर 14000 रुपए से ज्यादा का डिस्काउंट दे रहा है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज बोनस का फायदा उठाकर ग्राहक इस फोन को और भी कम कीमत में खरीद सकते हैं। फोन में Galaxy AI फीचर्स, 50MP कैमरा, 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिलता है। आइए जानते हैं कि Amazon पर यह फोन कितनी कीमत में मिल रहा है, ऑफर्स क्या हैं और इसके फीचर्स कितने दमदार हैं।