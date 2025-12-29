खुशखबरी! न्यू ईयर सेल में ₹5630 सस्ता हुआ 50MP AI कैमरा, सबसे चमकदार डिस्प्ले वाला Redmi का रफ एंड टफ 5G फोन

Amazon की Year End Sale में रेडमी के शानदार प्रो-ग्रेड लेवल के 50MP कैमरा वाले फोन पर 5000 रुपए से ज्यादा के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। हम यहां रेडमी नोट 14 प्रो के बारे में बात कर रहे हैं, जो छूट के बाद 20,000 रुपए से भी कम में उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन में हाई रिफ्रेश रेट वाली बड़ी डिस्प्ले है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो यहां फ्लिपकार्ट पर रेडमी नोट 14 प्रो के ऑफर्स की पूरी जानकारी दी गई है।
शाओमी डिवाइस के 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरियंट को 36,999 रुपये के बजाय 29,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। SBI कार्ड के साथ मिल रही छूट के बाद इसकी कीमत 28,999 रुपये रह जाएगी।
इसके अलावा, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने वाले ग्राहक 750 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं। जिससे टोटल छूट 5,630 रुपए की हो जाती है और कीमत 19,369 रुपए है।
यदि आप पुराना फोन अपग्रेड करना चाहते हैं, तो पुराने फोन के मॉडल, ब्रांड और कंडीशन के हिसाब से 10,100 रुपए तक एक्सचेंज बोनस मिल सकता है। इससे Effective Price और भी घट सकता है।
Redmi Note 14 Pro में 6.67-इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इससे स्क्रॉलिंग, UI नेविगेशन और गेमिंग में स्मूद एक्सपीरियंस मिलता है।
फोन MediaTek Dimensity 7300 Ultra चिपसेट से लैस है, जो मल्टीटास्किंग, वीडियो स्ट्रीमिंग और हल्की गेमिंग जैसे कामों को आसानी से हैंडल करता है। यह चिपसेट बैलेंस्ड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है।
कैमरा सेटअप में 50MP प्राइमरी लेंस, 8MP अल्ट्रा-वाइड और 2MP मैक्रो सेंसर शामिल हैं, जिससे आप विस्तृत दृश्यों, डिटेल्ड शॉट्स और क्लोज़-अप फ़ोटोज़ अच्छी क्वालिटी में क्लिक कर सकते हैं।
फोन में 5,500mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जो लंबे समय तक बैटरी बैकअप है। Redmi Note 14 Pro में Gorilla Glass Victus 2 प्रोटेक्शन मिलता है, जिससे स्क्रीन को स्क्रैच से सुरक्षा मिलती है।