खुशखबरी! न्यू ईयर सेल में ₹5630 सस्ता हुआ 50MP AI कैमरा, सबसे चमकदार डिस्प्ले वाला Redmi का रफ एंड टफ 5G फोन

Redmi Note 14 Pro Price Cut

Amazon की Year End Sale में रेडमी के शानदार प्रो-ग्रेड लेवल के 50MP कैमरा वाले फोन पर 5000 रुपए से ज्यादा के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। हम यहां रेडमी नोट 14 प्रो के बारे में बात कर रहे हैं, जो छूट के बाद 20,000 रुपए से भी कम में उपलब्ध है। इस स्मार्टफोन में हाई रिफ्रेश रेट वाली बड़ी डिस्प्ले है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं, तो यहां फ्लिपकार्ट पर रेडमी नोट 14 प्रो के ऑफर्स की पूरी जानकारी दी गई है।