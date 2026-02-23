मौका! ₹26,599 में खरीदें Motorola का 6000mAh बैटरी, 50MP सेल्फी कैमरे वाला मिलिट्री ग्रेड AI फोन, 28 फरवरी तक ऑफर

कैमरा सेटअप

Motorola Edge 60 Pro में फोटोग्राफी के लिए इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है। मुख्य कैमरा 50MP Sony LYT 700C सेंसर के साथ आता है। इसके साथ 50MP का वाइड एंगल और 10MP का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। सेल्फी के लिए भी 50MP का फ्रंट कैमरा मौजूद है, जो हाई-डिटेल और साफ तस्वीरें लेने में मदद करता है। कैमरा फीचर्स में नाइट मोड, HDR, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और OIS सपोर्ट शामिल है, जिससे कम रोशनी में भी बेहतर फोटो मिलती है और वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान झटके कम दिखते हैं।