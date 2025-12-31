₹6000 तक सस्ते हुए Motorola के 32MP सेल्फी कैमरा वाले 3 मिलिट्री ग्रेड Phones, बारिश में चलेंगे टका-टक, देखें List

Motorola Edge 50 Fusion पर सबसे तगड़ी छूट

Motorola Edge 50 Fusion फ्लिपकार्ट की ईयर एंड सेल में 5000 रुपए तक के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। यह फोन अभी सेल में 17,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में काफी दमदार माना जाता है। कैमरा सेक्शन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। 5000mAh की बैटरी के साथ 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसे और भी खास बनाता है।