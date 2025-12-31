₹6000 तक सस्ते हुए Motorola के 32MP सेल्फी कैमरा वाले 3 मिलिट्री ग्रेड Phones, बारिश में चलेंगे टका-टक, देखें List

Hindustan Hindi News
32MP का तगड़ा सेल्फी कैमरा, लंबी चलने वाली बैटरी और IP68 वॉटरप्रूफ सेफ्टी वाले Motorola फोन्स अब 22,000 रुपये से कम में मिल रहे हैं। अगर आप नया फोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहां देखिए Motorola के ऐसे दमदार स्मार्टफोन्स की पूरी लिस्ट, साथ ही जानिए उनके फीचर्स और लेटेस्ट डिस्काउंट डिटेल्स।

Himani GuptaDec 31, 2025 06:13 pm IST
Motorola Best Military Grade Phones at Best Discount

अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं और आपकी पहली डिमांड शानदार सेल्फी कैमरा, लंबी बैटरी लाइफ और मजबूत, वाटरप्रूफ डिजाइन है, तो Motorola के स्मार्टफोन आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। Motorola अपनी बेस्ट सेलिंग एज सीरीज के फोन्स को 6000 रुपए तक सस्ते में बेच रहा है।

20,000 रुपये से कम कीमत में खरीदें ये फोन्स

खास बात यह है कि Motorola के कई फोन अब 32MP फ्रंट कैमरा, AMOLED या pOLED डिस्प्ले, फास्ट चार्जिंग, मिलिट्री ग्रेड बॉडी और IP रेटिंग जैसे प्रीमियम फीचर्स के साथ 20,000 रुपये से कम कीमत में उपलब्ध हैं। यहां हम आपको Motorola के 3 बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बता रहे हैं, जो इस बजट में एक ऑल-राउंड पैकेज साबित होते हैं।

Motorola Edge 50 Fusion पर सबसे तगड़ी छूट

Motorola Edge 50 Fusion फ्लिपकार्ट की ईयर एंड सेल में 5000 रुपए तक के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। यह फोन अभी सेल में 17,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इसमें 6.67-इंच का pOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है, जो इस प्राइस रेंज में काफी दमदार माना जाता है। कैमरा सेक्शन में 50MP का प्राइमरी कैमरा, 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 32MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। 5000mAh की बैटरी के साथ 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसे और भी खास बनाता है।

Motorola Edge 50 हुआ 6000 रुपए सस्ता

Motorola Edge 50 5G एक सुंदर और पावरफुल मिड-रेंज स्मार्टफोन सेल में 6000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 21,999 रुपए में बेचा जा रहा है। जिसमें 6.7-इंच का pOLED डिस्प्ले, Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition प्रोसेसर, 5000mAh बैटरी और 32MP फ्रंट कैमरा मिलता है। इसका 50MP + 13 MP + 10 MP ट्रिपल रियर कैमरा भी अच्छा फोटोग्राफी अनुभव देता है।

Motorola Edge 50 Neo पर जबरदस्त डिस्काउंट

Motorola Edge 50 Neo हुआ फ्लिपकार्ट पर 3000 रुपए सस्ता। अभी आप इसे सेल में 20,999 रुपए में बेचा जा रहा है। इस फोन में 6.55-इंच का pOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। कर्व्ड डिस्प्ले है। फोन में Snapdragon 7s Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 13MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है, जबकि फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है।

