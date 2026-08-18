बारिश में फोन भीगने की टेंशन खत्म! ₹20,000 से कम में खरीदें ये 5 दमदार कैमरा-बैटरी वाले Waterproof फोन, तुरंत देखें List

1. Vivo T5 Lite

Vivo T5 Lite एक सुरक्षित और पावरफुल 5G फोन है। फोन को IP65 रेटिंग मिली है, जिसका मतलब है कि यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा देता है। यानी हल्की बारिश या अचानक पड़ने वाले पानी के छींटों में फोन को लेकर थोड़ी राहत मिल सकती है। फोन मिलिट्री ग्रेड बॉडी से लैस है। कैमरे की बात करें तो फोन में 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जबकि सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन की बड़ी खासियत इसकी 6500mAh बैटरी है, जो लंबे समय तक फोन चलाने में मदद करती है। Vivo T4x 5G की कीमत अभी फ्लिपकार्ट पर 19,999 रुपए है।