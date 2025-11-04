सबसे सस्ती डील! ₹15000 से कम में खरीदें ये 5 धांसू Smart TVs, Full HD डिस्प्ले और साउंड भी झकास

Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्ससबसे सस्ती डील! ₹15000 से कम में खरीदें ये 5 धांसू Smart TVs, Full HD डिस्प्ले और साउंड भी झकास

15,000 रुपए से कम बजट में खरीदें ये शानदार ब्रांडेड स्मार्ट टीवी। जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बेहद दमदार डिस्काउंट पर खरीदने के लिए उपलब्ध है। ये टीवी HD स्क्रीन और डॉल्बी साउंड से लैस हैं। देखें लिस्ट:

Himani GuptaTue, 4 Nov 2025 08:45 PM
Cheapest 43 inch Smart TV

घर के लिविंग-रूम या स्टूडेंट रूम में स्मार्ट टीवी का होना अब एक आवश्यक सुविधा बन गया है। लेकिन बजट कम हो तो सही मॉडल चुनना थोड़ा ट्रिकी लगता है। यदि आपका बजट 15,000 रुपए से कम है और फिर भी आप ले जाना चाहते हैं ब्रांडेड + स्मार्ट फीचर्स वाला टीवी, तो समय बिल्कुल सही है। Amazon और Flipkart से खरीदें ये शानदार स्मार्ट टीवी, देखें लिस्ट:

Xiaomi 43 Inches FX Pro Series 4K Ultra HD Smart Fire QLED TV

हम 5 ऐसे स्मार्ट टीवी मॉडल लेकर आए हैं जो 15 हज़ार रुपए के अंदर उपलब्ध हैं, ब्रांड-ट्रस्ट के साथ आते हैं, और स्मार्ट ऐप्स, HDMI/USB पोर्ट्स व अच्छी स्क्रीन क्वालिटी जैसे फीचर्स देते हैं। चाहे आप लिविंग-रूम के लिए टीवी चुन रहे हों या होम-ऑफिस/स्टूडेंट रूम के लिए।

1. VW OptimaX Series 43 inch Full HD Smart QLED Android TV

यह मॉडल 12,999 रुपए की कीमत पर Amazon पर उपलब्ध है। यह फ़ुल HD (1920×1080) रेज़ॉल्यूशन के साथ QLED पैनल सपोर्ट करता है, जो रंग-गूढ़ता और कंट्रास्ट में सामान्य LED से बेहतर अनुभव देता है। टीवी में Android OS, मल्टी-HDMI और USB पोर्ट्स के साथ फ्रैमलेस डिज़ाइन दिया गया है। साथ ही इसमें 24W स्पीकर आउटपुट की जानकारी भी मिली है, जिससे बेस बजट में एक बेहतर साउंड अनुभव मिल सकता है।

2. Foxsky 43 inch Full HD Smart LED TV

इस मॉडल अमेजन पर 11,499 रुपए में मिल रहा है। टीवी 43-इंच Full HD पैनल, 60Hz रिफ्रेश रेट, इनबिल्ट वाई-फाई व स्मार्ट ऐप्स (Netflix, YouTube) सपोर्ट। इस मॉडल में दो HDMI और दो USB पोर्ट्स दिए गए हैं। ध्वनि माप के अनुसार 30W स्पीकर आउटपुट माना गया है।

Kodak launched 3 new smart TVs under SE series in India

इस टीवी को फ्लिपकार्ट से 13,499 रुपए में बेचा जा रहा है। मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं Full HD (1920×1080) डिस्प्ले, Linux-आधारित स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म, 30W साउंड आउटपुट और बेजल-लेस डिज़ाइन। यह बजट-सेगमेंट में ब्रांडेड विकल्पों में से एक है और यदि आप बजट में सरल लेकिन भरोसेमंद स्मार्ट टीवी चाहते हैं तो ठीक रहेगा।

Thomson Alpha QLED Smart Linux TV 2025 Edition

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 13,999 रुपए में उपलब्ध है। ये टीवी 43-इंच Full HD डिस्प्ले, Linux स्मार्ट OS, आवाज-सहायता या अतिरिक्त फीचर्स का संभव विकल्प, 40W का ऑडियो आउटपुट, 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स। टीवी में 40W साउंड है।

Coocaa S4U Plus 43 inch Full HD LED Smart TV

यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 13,999 रुपए में बेचा जा रहा है। टीवी में Full HD LED पैनल, स्मार्ट OS (Google TV/Android आधारित हो सकता है), फ्रैमलेस डिज़ाइन और स्मार्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।

