सबसे सस्ती डील! ₹15000 से कम में खरीदें ये 5 धांसू Smart TVs, Full HD डिस्प्ले और साउंड भी झकास

घर के लिविंग-रूम या स्टूडेंट रूम में स्मार्ट टीवी का होना अब एक आवश्यक सुविधा बन गया है। लेकिन बजट कम हो तो सही मॉडल चुनना थोड़ा ट्रिकी लगता है। यदि आपका बजट 15,000 रुपए से कम है और फिर भी आप ले जाना चाहते हैं ब्रांडेड + स्मार्ट फीचर्स वाला टीवी, तो समय बिल्कुल सही है। Amazon और Flipkart से खरीदें ये शानदार स्मार्ट टीवी, देखें लिस्ट:
हम 5 ऐसे स्मार्ट टीवी मॉडल लेकर आए हैं जो 15 हज़ार रुपए के अंदर उपलब्ध हैं, ब्रांड-ट्रस्ट के साथ आते हैं, और स्मार्ट ऐप्स, HDMI/USB पोर्ट्स व अच्छी स्क्रीन क्वालिटी जैसे फीचर्स देते हैं। चाहे आप लिविंग-रूम के लिए टीवी चुन रहे हों या होम-ऑफिस/स्टूडेंट रूम के लिए।
यह मॉडल 12,999 रुपए की कीमत पर Amazon पर उपलब्ध है। यह फ़ुल HD (1920×1080) रेज़ॉल्यूशन के साथ QLED पैनल सपोर्ट करता है, जो रंग-गूढ़ता और कंट्रास्ट में सामान्य LED से बेहतर अनुभव देता है। टीवी में Android OS, मल्टी-HDMI और USB पोर्ट्स के साथ फ्रैमलेस डिज़ाइन दिया गया है। साथ ही इसमें 24W स्पीकर आउटपुट की जानकारी भी मिली है, जिससे बेस बजट में एक बेहतर साउंड अनुभव मिल सकता है।
इस मॉडल अमेजन पर 11,499 रुपए में मिल रहा है। टीवी 43-इंच Full HD पैनल, 60Hz रिफ्रेश रेट, इनबिल्ट वाई-फाई व स्मार्ट ऐप्स (Netflix, YouTube) सपोर्ट। इस मॉडल में दो HDMI और दो USB पोर्ट्स दिए गए हैं। ध्वनि माप के अनुसार 30W स्पीकर आउटपुट माना गया है।
इस टीवी को फ्लिपकार्ट से 13,499 रुपए में बेचा जा रहा है। मॉडल की मुख्य विशेषताएं हैं Full HD (1920×1080) डिस्प्ले, Linux-आधारित स्मार्ट टीवी प्लेटफॉर्म, 30W साउंड आउटपुट और बेजल-लेस डिज़ाइन। यह बजट-सेगमेंट में ब्रांडेड विकल्पों में से एक है और यदि आप बजट में सरल लेकिन भरोसेमंद स्मार्ट टीवी चाहते हैं तो ठीक रहेगा।
यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 13,999 रुपए में उपलब्ध है। ये टीवी 43-इंच Full HD डिस्प्ले, Linux स्मार्ट OS, आवाज-सहायता या अतिरिक्त फीचर्स का संभव विकल्प, 40W का ऑडियो आउटपुट, 3 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स। टीवी में 40W साउंड है।
यह टीवी फ्लिपकार्ट पर 13,999 रुपए में बेचा जा रहा है। टीवी में Full HD LED पैनल, स्मार्ट OS (Google TV/Android आधारित हो सकता है), फ्रैमलेस डिज़ाइन और स्मार्ट कनेक्टिविटी ऑप्शन दिए गए हैं।