सबसे सस्ती डील! ₹15000 से कम में खरीदें ये 5 धांसू Smart TVs, Full HD डिस्प्ले और साउंड भी झकास

1. VW OptimaX Series 43 inch Full HD Smart QLED Android TV

यह मॉडल 12,999 रुपए की कीमत पर Amazon पर उपलब्ध है। यह फ़ुल HD (1920×1080) रेज़ॉल्यूशन के साथ QLED पैनल सपोर्ट करता है, जो रंग-गूढ़ता और कंट्रास्ट में सामान्य LED से बेहतर अनुभव देता है। टीवी में Android OS, मल्टी-HDMI और USB पोर्ट्स के साथ फ्रैमलेस डिज़ाइन दिया गया है। साथ ही इसमें 24W स्पीकर आउटपुट की जानकारी भी मिली है, जिससे बेस बजट में एक बेहतर साउंड अनुभव मिल सकता है।