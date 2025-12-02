ये हैं 13,000 रुपए से कम के 3 जबरदस्त Military-Grade फोन्स; जो न फटेंगे, न टूटेंगे, न डूबेंगे, कैमरा-बैटरी भी कमाल

2. Oppo K13x 5G

Oppo K13x फोन मिलिट्री-ग्रेड प्रोटेक्शन, IP रेटिंग और मजबूत डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह फोन 11,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें 6.58-इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहद स्मूद होता है। फोन में 5000mAh बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर डेढ़ दिन तक का बैकअप दे देती है। कैमरा सेटअप में 50MP + 2MP का डुअल कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है, जो सोशल मीडिया के लिए अच्छी क्वालिटी देता है। यह फोन Snapdragon 4 Gen 1 या Dimensity सीरीज के चिपसेट पर चलता है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है।