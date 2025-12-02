ये हैं 13,000 रुपए से कम के 3 जबरदस्त Military-Grade फोन्स; जो न फटेंगे, न टूटेंगे, न डूबेंगे, कैमरा-बैटरी भी कमाल

भारत में बजट स्मार्टफोन्स की डिमांड लगातार बढ़ रही है, लेकिन अब यूज़र्स सिर्फ कम कीमत नहीं, बल्कि फोन की मजबूती, टिकाऊपन और बेहतर फीचर्स भी चाहते हैं। खासकर ऐसे लोग जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, आउटडोर काम करते हैं या जिनके हाथ से फोन बार-बार गिर जाता है उनके लिए मिलिट्री-ग्रेड वाले मजबूत स्मार्टफोन सबसे भरोसेमंद विकल्प बन रहे हैं। ऐसे फोन झटके, गिरने, पानी के छींटे और धूल जैसे हालातों में भी आसानी से खराब नहीं होते।
इसी ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए OPPO ने बजट सेगमेंट में तीन ऐसे स्मार्टफोन शामिल किए हैं, जो मजबूती के साथ-साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देते हैं। इनमें OPPO A5x, Oppo K12x 5G, और Oppo K13x जैसे मॉडल शामिल हैं। इनकी मिलिट्री-ग्रेड बिल्ड क्वालिटी उन्हें accidental drops, पानी की छींटों और rough use में भी सुरक्षित रखती है। यानी कम बजट में भी आप एक ऐसा फोन खरीद सकते हैं जो लंबे समय तक बिना किसी टेंशन के चले।
Oppo K12x 5G बजट में एक प्रीमियम जैसा अनुभव देने वाला फोन है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 5G सपोर्ट और पावरफुल स्नैपड्रैगन/मीडियाटेक प्रोसेसर है। Oppo K12x 5G को अभी आप 12,999 रुपए में फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। यह फोन स्मूद मल्टीटास्किंग, हाई-परफॉर्मेंस ऐप्स और ऑनलाइन गेमिंग के लिए बेहतरीन है। इसमें 6.72-इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। फोन की 5000mAh तक की बैटरी और 33W फास्ट चार्जिंग इसे इस रेंज में एक पावरहाउस बनाती है। कैमरा सेटअप में 50MP का AI कैमरा शामिल है, जो डे-लाइट में शार्प और डिटेल्ड तस्वीरें देता है।
Oppo K13x फोन मिलिट्री-ग्रेड प्रोटेक्शन, IP रेटिंग और मजबूत डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह फोन 11,999 रुपए में खरीद सकते हैं। इसमें 6.58-इंच का FHD+ डिस्प्ले मिलता है जो 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जिससे स्क्रॉलिंग और वीडियो देखने का अनुभव बेहद स्मूद होता है। फोन में 5000mAh बैटरी दी गई है जो एक बार चार्ज करने पर डेढ़ दिन तक का बैकअप दे देती है। कैमरा सेटअप में 50MP + 2MP का डुअल कैमरा और 8MP सेल्फी कैमरा मिलता है, जो सोशल मीडिया के लिए अच्छी क्वालिटी देता है। यह फोन Snapdragon 4 Gen 1 या Dimensity सीरीज के चिपसेट पर चलता है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग दोनों में बढ़िया परफॉर्मेंस देता है।
OPPO A5x फोन मिलिट्री-ग्रेड ड्यूरेबिलिटी के साथ आता है, जो इसे गिरने, धूल और हल्की पानी की छींटों से सुरक्षित रखता है। इसमें 6.56-इंच का बड़ा डिस्प्ले मिलता है, जो वीडियो देखने और सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के लिए काफी स्मूद अनुभव देता है। फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है, जो आसानी से पूरे दिन चल जाती है। कैमरा सेटअप में 13MP रियर और 5MP फ्रंट कैमरा शामिल है, जो दिनभर की फोटोग्राफी और बेसिक वीडियो कॉलिंग के लिए काफी है। यह फोन MediaTek Helio सीरीज़ के चिपसेट पर चलता है, जो रोजमर्रा के कार्यों और हल्के गेमिंग के लिए पर्याप्त परफॉर्मेंस देता है। इस फोन को 12,499 रुपए में खरीद सकते हैं।