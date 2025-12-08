गजब! पूरे ₹13,050 सस्ता हुआ 50MP सेल्फी कैमरा, 256GB ROM वाला Motorola का बेस्ट वाटर-शॉक प्रूफ फोन

मोटोरोला की बेस्ट-सेलिंग Edge सीरीज का यह फ्लैगशिप-लेवल स्मार्टफोन पहली बार अमेजन पर भारी डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। लॉन्च के समय इस फोन की कीमत 35,999 रुपए थी, लेकिन बड़ी छूट के बाद यह फोन अमेजन पर 22,949 रुपये से भी कम में लिस्ट है। यानी इस बार डील वाकई दमदार है। आइए जानें कुल कितनी छूट मिल रही है और बैंक ऑफर्स के बाद यह फोन कितने में पड़ेगा।
अमेजन पर Motorola Edge 50 Pro का 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट पूरे 13,050 रुपए की सीधी कटौती के साथ उपलब्ध है। इस डिस्काउंट के बाद आप फोन को 22,949 रुपये खरीद सकते हैं। अब जानते हैं बैंक ऑफर और एक्सचेंज बोनस के बारे में:
फोन को कैनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ 1000 के इंस्टेंट डिस्काउंट पर ख़रीदा जा सकता है। इसके साथ ही EMI पर पेमेंट करने पर ₹1,500 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है। पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 10,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा फायदा। अगर आपके पुराने फोन की कंडीशन अच्छी है, तो डिस्काउंट + बैंक ऑफर + एक्सचेंज मिलाकर Motorola Edge 50 Pro की कीमत और भी कम हो सकती है।
डिस्प्ले: फोन में 6.7-इंच का कर्व्ड pOLED डिस्प्ले मिलता है, जो कि 1.5K रिज़ॉल्यूशन (2712×1220p), 144Hz रिफ्रेश रेट और HDR10+ सपोर्ट के साथ आता है। IP68 रेटिंग यानी धूल और पानी से सुरक्षित है।
फास्ट और एफिशिएंट परफॉर्मेंस के लिए इसमें 4nm पर आधारित Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट दिया गया है। RAM: 12GB LPDDR5, स्टोरेज: 256GB UFS 3.1 मल्टीटास्किंग, गेमिंग और भारी ऐप्स चलाने में यह फोन बिना किसी लैग के स्मूथ परफॉर्म करता है।
रियर कैमरा: 50MP प्राइमरी कैमरा (OIS, f/1.4 अपर्चर) 13MP अल्ट्रा-वाइड + मैक्रो लेंस, 10MP टेलीफोटो (3x Optical Zoom + OIS) फ्रंट कैमरा: 50MP AI सेल्फी कैमरा, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, Eye Autofocus लो-लाइट, पोर्ट्रेट और वीडियो हर सिचुएशन में कैमरा काफी मजबूत प्रदर्शन देता है।
बैटरी: 4,500mAh, वायर्ड चार्जिंग: 125W टर्बोपावर (18 मिनट में फुल चार्ज) वायरलेस चार्जिंग 50W, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग 10W चार्जिंग स्पीड और बैटरी बैकअप, दोनों मामले में यह फोन प्रीमियम सेगमेंट को टक्कर देता है।
Motorola Edge 50 Pro Android 14 बेस्ड Hello UI पर चलता है। 3 साल के OS अपडेट, 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट, सिक्योरिटी फीचर्स इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक।