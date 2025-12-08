गजब! पूरे ₹13,050 सस्ता हुआ 50MP सेल्फी कैमरा, 256GB ROM वाला Motorola का बेस्ट वाटर-शॉक प्रूफ फोन

बैंक और एक्सचेंज ऑफर

फोन को कैनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड के साथ 1000 के इंस्टेंट डिस्काउंट पर ख़रीदा जा सकता है। इसके साथ ही EMI पर पेमेंट करने पर ₹1,500 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट है। पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 10,000 रुपये तक का एक्स्ट्रा फायदा। अगर आपके पुराने फोन की कंडीशन अच्छी है, तो डिस्काउंट + बैंक ऑफर + एक्सचेंज मिलाकर Motorola Edge 50 Pro की कीमत और भी कम हो सकती है।