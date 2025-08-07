Biggest deal buy Samsung AI phones at 50000 rupees discount from launch price Amazon Freedom sale have 200MP camera ₹50,000 तक सस्ते हुए 200MP तक के कैमरा, Eye-Care डिस्प्ले, AI फीचर्स वाले Samsung के 5 फोन्स, सबसे सस्ता 8,499 रुपये का
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
फोटो
Hindi Newsफोटोगैजेट्स₹50,000 तक सस्ते हुए 200MP तक के कैमरा, Eye-Care डिस्प्ले, AI फीचर्स वाले Samsung के 5 फोन्स, सबसे सस्ता 8,499 रुपये का

₹50,000 तक सस्ते हुए 200MP तक के कैमरा, Eye-Care डिस्प्ले, AI फीचर्स वाले Samsung के 5 फोन्स, सबसे सस्ता 8,499 रुपये का

Amazon Great Freedom Festival सेल में Samsung Galaxy पर भारी डिस्काउंट मिल रहे हैं। इस सेल में सैमसंग की S, A, M सीरीज के फोन्स पर 50000 रुपये तक की तगड़ी छूट दी जा रही है। नहीं चूकें मौका जानें किस फोन पर कितने की छूट:

Himani GuptaThu, 7 Aug 2025 09:13 AM
1/8

Samsung Smartphones at Biggest Discount

ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर चल रही Amazon Great Freedom Festival 2025 में Samsung स्मार्टफोन पर बम्पर डिस्काउंट्स दिये जा रहे हैं। इस सेल में सैमसंग के फ्लैगशिप फोन से लेकर बजट फोन्स पर तगड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। इस सेल में आपको सैमसंग के फोन्स 50,000 रुपये तक सस्ते में बेचे जा रहे हैं। साथ ही सबसे सस्ता 5G फोन सिर्फ 8499 रुपये में मिल रहा है। जानें किस फोन पर कितने रुपये की छूट है और क्या फीचर्स हैं।

2/8

Samsung Galaxy A55 5G पर 18,000 रुपये की छूट

Amazon Freedom Sale में यह फोन 18,000 रुपये के डिस्काउंट के बाद 24,999 में बेचा जा रहा है। बता दें कि फोन को 42,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। SBI और ICICI कार्डधारकों को 10% इंस्टेंट डिस्काउंट (₹2,500 तक) मिलता है, एक्सचेंज ऑफर से और बचत संभव है। नो‑कॉस्ट EMI और बैंक कैशबैक की सुविधा भी उपलब्ध है।

3/8

Samsung Galaxy A55 5G के खास फीचर्स

Galaxy A55 5G मिड‑रेंज कैटेगरी का लोकप्रिय मॉडल है। इसमें 6.6‑इंच Super AMOLED डिस्प्ले है। कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 50MP+12MP ultrawide+5MP macro ट्रिपल रियर कैमरा, जिसमें OIS और स्मार्ट AI Nightography मोड शामिल है। 32MP फ्रंट कैमरा है।

4/8

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G पर 50000 रुपये का तगड़ा डिस्काउंट

अमेजन की Freedom Festival सेल के दौरान इस फोन को 50000 रुपये के बम्पर डिस्काउंट के बाद 74,999 रुपये में बेचा जा रहा है। इस फोन को 1,29,999 रुपये में लॉन्च किया गया था। SBI/ICICI ग्राहकों को 10% अतिरिक्त डिस्काउंट मिलता है, और एक्सचेंज ऑफर के साथ कीमत और भी कम हो सकती है।

5/8

Samsung Galaxy S24 Ultra 5G की खासियत

Samsung का प्रीमियम फ्लैगशिप मॉडल है जिसमें 200MP मुख्य कैमरा, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, S Pen सपोर्ट और 6.8‑इंच Dynamic AMOLED 2X डिस्प्ले शामिल है। यह फोन लंबे समय के लिए Android अपडेट और मजबूत सुरक्षा के साथ आता है।

6/8

Samsung Galaxy M06 5G पर 5,500 रुपये की बम्पर छूट

Samsung Galaxy M06 5G का 4GB RAM/64GB स्टोरेज वेरिएंट ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर 8499 रुपये में लिस्ट किया गया है। Galaxy M06 5G में 6.7 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है। यह स्मार्टफोन ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर काम करता है। Galaxy M06 5G के रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Galaxy M06 5G में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है।

7/8

Samsung Galaxy A16 5G हुआ 4000 रुपये सस्ता

Galaxy A16 5G फोन अमेजन की फ्रीडम सेल में 15,999 रुपये में बेचा जा रहा है। यह फोन बजट सेगमेंट में AI-कैमरा और AMOLED डिस्प्ले के साथ आता है। फोन में 50MP प्राइमरी + 5MP ultrawide + 2MP macro ट्रिपल रियर कैमरा और 13MP फ्रंट कैमरा है। साथ ही 5000mAh बैटरी 25W फास्ट चार्जिंग के साथ अच्छी बैटरी लाइफ देती है।

8/8

Samsung Galaxy M36 5G पर 6000 रुपये का डिस्काउंट

अमेजन की फ्रीडम सेल में यह फोन 6000 रुपये की छूट के बाद 16,499 रुपये में खरीद पाएंगे। बैंक कैशबैक, नो‑कॉस्ट EMI, और एक्सचेंज ऑफर से फोन की कीमत और कम हो सकती है। फोन में 50MP OIS प्राइमरी + 12MP ultrawide सेंसर और AI Photo features जैसे Circle to Search, Gemini AI सपोर्ट शामिल हैं। सेल्फी कैमरा भी 13MP है और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। फोन में 6000mAh बैटरी है।

Samsung Samsung Mobile