₹50,000 तक सस्ते हुए 200MP तक के कैमरा, Eye-Care डिस्प्ले, AI फीचर्स वाले Samsung के 5 फोन्स, सबसे सस्ता 8,499 रुपये का

Samsung Galaxy M06 5G पर 5,500 रुपये की बम्पर छूट

Samsung Galaxy M06 5G का 4GB RAM/64GB स्टोरेज वेरिएंट ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर 8499 रुपये में लिस्ट किया गया है। Galaxy M06 5G में 6.7 इंच की HD+ LCD डिस्प्ले दी गई है। यह स्मार्टफोन ऑक्टा कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर पर काम करता है। Galaxy M06 5G के रियर में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए Galaxy M06 5G में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। इस फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है जो कि 25W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करती है।