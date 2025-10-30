सबसे बड़ी डील: ₹30,009 सस्ता हुआ Samsung का 200MP OIS कैमरा, पावरफुल AI फीचर्स वाला सुपर फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

सॉफ्टवेर और AI फीचर्स

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G सिर्फ पावरफुल हार्डवेयर के लिए ही नहीं, बल्कि इसके लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए भी काफी चर्चाओं में है। कंपनी ने इस फ्लैगशिप फोन के लिए 7 साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है। इससे फोन न सिर्फ नए फीचर्स और AI इंप्रूवमेंट्स से अप-टू-डेट रहेगा, बल्कि आपकी प्राइवेसी और डेटा भी सुरक्षित रहेंगे। Samsung ने One UI 7 में कई स्मार्ट AI फीचर्स जोड़े हैं, जैसे Live Translate, AI Wallpaper Generator, Photo Assist और Circle to Search जो यूज़र एक्सपीरियंस को और भी प्रीमियम बनाते हैं।