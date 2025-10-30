सबसे बड़ी डील: ₹30,009 सस्ता हुआ Samsung का 200MP OIS कैमरा, पावरफुल AI फीचर्स वाला सुपर फोन, 7 साल चलेगा नॉन-स्टॉप

अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेना चाह रहे थे, तो ये खबर आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है। Samsung के लेटेस्ट प्रीमियम मॉडल Galaxy S25 Ultra 5G पर Amazon पर अब बड़ी छूट देखने को मिली है। यह फोन इस समय अमेजन पर 30,000 रुपए से ज्यादा के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। जानिए इस डील के बारे में सबकुछ:
लॉन्च होने के समय सैमसंग के इस फ्लैगशिप फोन की कीमत भारत में 1,29,999 रखी गई थी, लेकिन यह फोन अमेजन पर सीधी छूट के बाद 99,990 रुपए में बेचा जा रहा है। फोन पर पूरे 30,009 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। बैंक और एक्सचेंज छूट अलग हैं।
Galaxy S25 Ultra पर 1000 रुपए का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। अमेजन पे से पेमेंट करने पर 3000 रुपए का कैशबैक है। वहीं पुराने फोन एक्सचेंज कर आप 58,000 रुपए तक की छूट पा सकते हैं। लेकिन एक्सचेंज डिस्काउंट पूरी तरह पुराने कंडीशन पर मॉडल पर निर्भर है।
Galaxy S25 Ultra 5G में 6.9 इंच के QHD+ Dynamic AMOLED डिस्प्ले के साथ 120Hz रिफ्रेश रेट दी गई है, जो विजुअल एक्सपीरियंस को बेहद स्मूद बनाती है। प्रोसेसर के तौर पर यह Snapdragon 8 Elite या समान हाई-एंड चिपसेट के साथ पेश किया गया है, जो मल्टीटास्किंग व गेमिंग दोनों में बखूबी काम करता है।
फोन के रियर पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप मौजूद है, जिसमें 200MP का प्राइमरी सेंसर OIS (Optical Image Stabilization) के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 50MP का टेलीफोटो लेंस है, जो 5x ऑप्टिकल ज़ूम सपोर्ट करता है। तीसरा लेंस 12MP का अल्ट्रा-वाइड सेंसर है। चौथा लेंस 10MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, जो 3x ऑप्टिकल ज़ूम और 100x डिजिटल ज़ूम तक सपोर्ट देता है। फ्रंट कैमरे की बात करें तो Samsung ने इसमें 12MP का AI-पावर्ड सेल्फी कैमरा दिया है, जो HDR मोड और AI Beautify के साथ शानदार पोर्ट्रेट्स क्लिक करता है।
वीडियो शूटिंग के लिए यह फोन 8K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है, जिसमें स्टेबिलाइजेशन और नाइट मोड जैसी खूबियाँ भी हैं। इसके कैमरा ऐप में कई AI फीचर्स जोड़े गए हैं जैसे AI Photo Assist, जो फोटो की फ्रेमिंग और लाइटिंग को ऑटोमैटिकली एडजस्ट करता है, और Generative Edit, जिससे आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं या अनचाही चीजें हटाकर तस्वीर को परफेक्ट बना सकते हैं।
बैटरी और चार्जिंग के मामले में भी यह पीछे नहीं है 5000mAh बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इसके अतिरिक्त, S Pen सपोर्ट, Titanium फ्रेम, Galaxy AI फीचर्स तथा IP68 रेटिंग जैसी प्रीमियम सुविधाएं भी इसमें शामिल हैं। इन सबका मतलब यह है कि डिस्काउंट के बावजूद इस फोन ने अपनी फ्लैगशिप पहचान कायम रखी है।
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G सिर्फ पावरफुल हार्डवेयर के लिए ही नहीं, बल्कि इसके लॉन्ग-टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए भी काफी चर्चाओं में है। कंपनी ने इस फ्लैगशिप फोन के लिए 7 साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी पैच देने का वादा किया है। इससे फोन न सिर्फ नए फीचर्स और AI इंप्रूवमेंट्स से अप-टू-डेट रहेगा, बल्कि आपकी प्राइवेसी और डेटा भी सुरक्षित रहेंगे। Samsung ने One UI 7 में कई स्मार्ट AI फीचर्स जोड़े हैं, जैसे Live Translate, AI Wallpaper Generator, Photo Assist और Circle to Search जो यूज़र एक्सपीरियंस को और भी प्रीमियम बनाते हैं।