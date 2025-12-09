₹15,000 से कम में खरीदें बड़ी डिस्प्ले, दमदार बैटरी, सुपर-फास्ट Speed वाले 5 बेस्ट Laptops, लिस्ट में HP, Acer, Lenovo

Flipkart की Buy Buy Sale में अगर आप दमदार लैपटॉप खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह मौका बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। खास बात यह है कि इस बार सेल में आपको 15,000 रुपए से कम कीमत वाले कई शानदार और भरोसेमंद लैपटॉप्स मिल रहे हैं, जिनमें तेज प्रोसेसर, लंबी बैटरी लाइफ, बड़ा डिस्प्ले और स्टूडेंट-फ्रेंडली फीचर्स शामिल हैं। ऑनलाइन क्लासेस, ऑफिस का बेसिक काम, इंटरनेट ब्राउज़िंग, वीडियो स्ट्रीमिंग या डॉक्यूमेंट एडिटिंग हर हल्के-फुल्के काम के लिए ये लैपटॉप्स एकदम परफेक्ट हैं।
इस प्राइस रेंज में Lenovo, ASUS, HP और Primebook जैसी कंपनियों के मॉडल आते हैं जो अपने मजबूत बिल्ड, स्मूद परफॉर्मेंस और अच्छा सॉफ्टवेयर सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। Flipkart Big Buy Sale में इन लैपटॉप्स पर ना सिर्फ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि बैंक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI जैसी सुविधाएं भी ऑफर हो रही हैं।
यह Chromebook उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनका बजट कम है। यह मॉडल MediaTek Kompanio 520 प्रोसेसर और 4 GB RAM + 128 GB eMMC स्टोरेज पर चलता है। HD डिस्प्ले, तेज प्रोसेसर, लेकिन रोज़मर्रा (वेब, ऑफिस, मीडिया) कामों के लिए ठीक है। Lenovo का यह लैपटॉप 51% डिस्काउंट के साथ 13,999 रुपए में खरीद सकते हैं।
ASUS Chromebook CX15 एक बजट/एंट्री-लेवल क्रोमबुक है, जिसे हल्के ऑफिस वर्क, Google Docs, ब्राउज़िंग, वीडियो स्ट्रीमिंग व रोज़मर्रा के कामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह Intel Celeron N4500 (dual-core) प्रोसेसर, 4GB या 8GB RAM विकल्प, और 64GB / 128GB eMMC स्टोरेज के साथ आता है। डिस्प्ले 15.6 इंच Full HD (1920×1080) है यानी पढ़ने या वीडियो देखने के लिए पर्याप्त बड़ा। पोर्ट्स में USB-A, USB-C, HDMI और 3.5mm ऑडियो जैक शामिल हैं; Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 से कनेक्टिविटी भी सपोर्टेड है। ASUS के इस लैपटॉप को फ्लिपकार्ट की बाय बाय सेल में 25% डिस्काउंट के बाद 14,990 रुपए में खरीद सकते हैं।
HP की यह Chromebook उनकी बजट श्रेणी की मशीन है, खासकर छात्रों या हल्के उपयोगकर्ता के लिए। इसमें MediaTek MT8183 प्रोसेसर, 4 GB RAM और 64 GB eMMC स्टोरेज है। डिस्प्ले 11.6 इंच की HD स्क्रीन है, जो यात्रा या हल्के कामों के लिए सुविधाजनक होती है। HP Chromebook लैपटॉप को 56% डिस्काउंट के बाद 13,890 रुपए में ख़रीदा जा सकता है।
Primebook Wifi Chromebook एक अन्य किफायती लैपटॉप है, जो हल्के उपयोग, वेब ब्राउज़िंग और क्लाउड-बेस्ड कामों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह MediaTek MT8183 चिप, 4GB RAM और 64GB (या 32GB) eMMC स्टोरेज के साथ आता है। डिस्प्ले HD हो सकती है, और Chrome OS रन करती है। इस लैपटॉप को फ्लिपकार्ट से 22% की छूट के बाद 13,990 रुपए में बेचा जा रहा है।
Thomson ब्रांड का यह लैपटॉप थोड़ा अलग है यह शायद Chromebook न होकर Windows लैपटॉप हो सकता है। इसमें Intel Celeron N4020 प्रोसेसर दिया गया है, जो हल्के कामों के लिए पर्याप्त है जैसे वेब ब्राउज़िंग, ऑफिस वर्क या हल्की मल्टीटास्किंग। Thomson लैपटॉप को फ्लिपकार्ट सेल में 25% डिस्काउंट के बाद 14,799 रुपए खरीद सकते हैं।