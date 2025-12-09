₹15,000 से कम में खरीदें बड़ी डिस्प्ले, दमदार बैटरी, सुपर-फास्ट Speed वाले 5 बेस्ट Laptops, लिस्ट में HP, Acer, Lenovo

2. ASUS Chromebook CX15 Intel Celeron N4500

ASUS Chromebook CX15 एक बजट/एंट्री-लेवल क्रोमबुक है, जिसे हल्के ऑफिस वर्क, Google Docs, ब्राउज़िंग, वीडियो स्ट्रीमिंग व रोज़मर्रा के कामों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह Intel Celeron N4500 (dual-core) प्रोसेसर, 4GB या 8GB RAM विकल्प, और 64GB / 128GB eMMC स्टोरेज के साथ आता है। डिस्प्ले 15.6 इंच Full HD (1920×1080) है यानी पढ़ने या वीडियो देखने के लिए पर्याप्त बड़ा। पोर्ट्स में USB-A, USB-C, HDMI और 3.5mm ऑडियो जैक शामिल हैं; Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.4 से कनेक्टिविटी भी सपोर्टेड है। ASUS के इस लैपटॉप को फ्लिपकार्ट की बाय बाय सेल में 25% डिस्काउंट के बाद 14,990 रुपए में खरीद सकते हैं।