₹15000 से कम में खरीदें झकास साउंड और HD डिस्प्ले वाले 43 इंच Smart TV; इन 5 मॉडल पर 50% तक की छूट

घर के लिविंग रूम से लेकर स्टूडेंट हॉस्टल तक आज के समय में एक स्मार्ट टीवी सिर्फ लक्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरी गैजेट बन चुका है। लेकिन जब बजट सीमित हो, खासकर 15,000 रुपए से कम, तब एक ऐसा टीवी चुनना मुश्किल हो जाता है जिसमें ब्रांड की विश्वसनीयता भी हो और फीचर्स भी प्रीमियम मिलें। अगर आप भी इसी उलझन में हैं, तो अब चिंता छोड़ दीजिए क्योंकि मार्केट में इस समय बेहतरीन डील्स उपलब्ध हैं जो आपके बजट में परफ़ेक्ट फिट बैठती हैं।
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Flipkart और Amazon इन दिनों शानदार ऑफर्स चला रहे हैं, जिनमें VW, रियलमी, थोमसन जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के 43-इंच स्मार्ट टीवी इतिहास की सबसे बड़ी छूट के साथ उपलब्ध हैं। अगर आपका पुराना टीवी आउटडेटेड हो चुका है या आप अपने नए घर के लिए एक स्टाइलिश, बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी की तलाश में हैं, तो यह सेल आपके लिए एक गोल्डन अवसर है।
Foxsky का यह 43 इंच (लगभग 108 सेमी) Full HD स्मार्ट टीवी अपनी किफायती कीमत पर अच्छी क्वॉलिटी ऑफर करता है। इसमें 1920×1080 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन है, और ओएस के रूप में Android TV दिया गया है, जिससे Netflix, YouTube, Prime Video जैसे ऐप्स का सीधा एक्सेस मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए 2 HDMI और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। साउंड आउटपुट करीब 30 वाट है, जिसमें डॉल्बी Atmos सपोर्ट भी है, जिससे आपके मूवी और म्यूज़िक अनुभव में इम्प्रूवमेंट होता है। इसके माइक्रो-डिमिंग फीचर और Vivid Picture Engine से कंट्रास्ट बेहतर रहता है। इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर एमआरपी से 72% डिस्काउंट के बाद 11,999 रुपए है।
Limeberry का यह 43 इंच टीवी (109 सेमी) Full HD रिज़ॉल्यूशन के साथ आता है। इसमें क्वाड-कोर प्रोसेसर है और यूज़र को Android-आधारित स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जिससे Netflix, YouTube और Prime Video जैसे स्ट्रीमिंग ऐप्स का आसान एक्सेस होता है। इसकी स्क्रीन 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है, और इसमें 100–240V पावर इनपुट है। ऑडियो के लिए यह टीवी सामान्य स्पीकर्स के साथ आता है। कीमत की बात करें तो यह मॉडल लगभग 55% डिस्काउंट के साथ अमेजन पर 14,299 रुपए में बेचा जा रहा है।
VW OptimaX सीरीज का यह 43 इंच (109 सेमी) टीवी एक QLED पैनल के साथ आता है, जो क्लियर कलर्स और बेहतर ब्राइटनेस देता है। स्क्रीन Full HD (1920×1080) रेज़ॉल्यूशन वाली है और 60Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। स्मार्ट फीचर्स के लिए इसमें Android TV इंटरफ़ेस और मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग ऐप का सपोर्ट है। कनेक्टिविटी में Display Mirroring की सुविधा है। इससे पहले यूज़र्स वीडियो कॉल या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ऑफिसियल स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक पावर कंजम्प्शन लगभग 75 वाट है। इस टीवी की कीमत अमेजन पर 48% की छूट के बाद 12,999 रुपए लिस्टेड है।
Compaq का यह “Coolita” नामक 43-इंच Full HD स्मार्ट टीवी बेजल-डिज़ाइन और क्लासिक LED डिस्प्ले के साथ आता है। यह टीवी स्ट्रीमिंग ऐप्स को सपोर्ट करता है और घर के मनोरंजन के लिए एक बजट-फ्रेंडली विकल्प है। 43 इंच की स्क्रीन रोज़मर्रा के उपयोग, फिल्मों और टीवी शो देखने के लिए उपयुक्त है। कनेक्टिविटी में USB और HDMI पोर्ट शामिल हैं ताकि बाहरी डिवाइसेस जुड़े जा सकें। इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर 46% की छूट के बाद 13,800 रुपए है।
realme का यह 43-इंच (108 सेमी) स्मार्ट टीवी अपनी प्रीमियम-लुकिंग बेज़ल-लेस डिज़ाइन और Dolby ऑडियो के साथ पेश किया जाता है। यह Android TV (v11) प्लेटफ़ॉर्म पर चलता है, जिससे Google Assistant, Chromecast, और लोकप्रिय ऐप्स का उपयोग किया जा सकता है। स्क्रीन Full HD (1920×1080) रेज़ॉल्यूशन के साथ आती है और यह तीन HDMI और दो USB पोर्ट सपोर्ट करती है, जिससे गेमिंग कंसोल और स्टोरेज डिवाइसेस को जोड़ना आसान है। इसकी स्पीकर आउटपुट लगभग 24 वाट है। लेटेस्ट ऑनलाइन रिटेलर्स में इसकी यह टीवी 16,699 रुपए में फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड है लेकिन बैंक डिस्काउंट के साथ आप इसे भी 15,000 रुपए तक खरीद पाएंगे।
Thomson का 43 इंच (108 सेमी) स्मार्ट टीवी एक किफ़ायती लेकिन भरोसेमंद विकल्प है। यह Full HD resolution के साथ आता है और Android बेस्ड ओएस का उपयोग करता है, जिससे Netflix, YouTube जैसे ऐप्स का उपयोग आराम से किया जा सकता है। इसके डिज़ाइन में स्लिम-बेज़ल शामिल है, जिससे यह देखने में मॉडर्न लगता है। कनेक्टिविटी में HDMI और USB पोर्ट्स दिए गए हैं। हालांकि यह QLED या 4K नहीं है, लेकिन बेसिक स्ट्रीमिंग, गेमिंग और टीवी शो के लिए यह एक पर्याप्त टीवी है। टीवी फ्लिपकार्ट पर 33% के डिस्काउंट के बाद 13,999 रुपए में बेचा जा रहा है।