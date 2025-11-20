₹15000 से कम में खरीदें झकास साउंड और HD डिस्प्ले वाले 43 इंच Smart TV; इन 5 मॉडल पर 50% तक की छूट

1. Foxsky 43″ Full HD Smart LED TV

Foxsky का यह 43 इंच (लगभग 108 सेमी) Full HD स्मार्ट टीवी अपनी किफायती कीमत पर अच्छी क्वॉलिटी ऑफर करता है। इसमें 1920×1080 पिक्सल रेज़ॉल्यूशन है, और ओएस के रूप में Android TV दिया गया है, जिससे Netflix, YouTube, Prime Video जैसे ऐप्स का सीधा एक्सेस मिलता है। कनेक्टिविटी के लिए 2 HDMI और 2 USB पोर्ट दिए गए हैं। साउंड आउटपुट करीब 30 वाट है, जिसमें डॉल्बी Atmos सपोर्ट भी है, जिससे आपके मूवी और म्यूज़िक अनुभव में इम्प्रूवमेंट होता है। इसके माइक्रो-डिमिंग फीचर और Vivid Picture Engine से कंट्रास्ट बेहतर रहता है। इस टीवी की कीमत फ्लिपकार्ट पर एमआरपी से 72% डिस्काउंट के बाद 11,999 रुपए है।