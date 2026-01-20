ट्रेन में सफर करते वक्त मोबाइल खो जाए तो क्या करें? सरकार ने बताया आसान तरीका

इस ऐप के जरिए ढूंढे फोन

ऐसे में फोन खोते ही सबसे बड़ा डर डेटा चोरी और फ्रॉड का होता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए Sanchar Saathi ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप अपना खोया या चोरी हुआ मोबाइल फोन कुछ ही मिनटों में ब्लॉक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फोन किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करता और चोर के लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है।