ट्रेन में सफर करते वक्त मोबाइल खो जाए तो क्या करें? सरकार ने बताया आसान तरीका

ट्रेन में सफर करते समय मोबाइल फोन खो जाना या चोरी हो जाना आज के दौर की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक बन चुका है। भीड़, जल्दबाजी और लंबी यात्रा के दौरान जरा सी लापरवाही भारी नुकसान में बदल सकती है। फोन सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि उसमें आपकी पर्सनल फोटो, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, बैंकिंग ऐप्स और UPI जैसी संवेदनशील जानकारियां भी होती हैं।
ऐसे में फोन खोते ही सबसे बड़ा डर डेटा चोरी और फ्रॉड का होता है। लेकिन अब घबराने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए Sanchar Saathi ऐप लॉन्च किया है, जिसकी मदद से आप अपना खोया या चोरी हुआ मोबाइल फोन कुछ ही मिनटों में ब्लॉक कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए IMEI नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे फोन किसी भी नेटवर्क पर काम नहीं करता और चोर के लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है।
Sanchar Saathi भारत सरकार के दूरसंचार विभाग (Department of Telecommunications) की एक आधिकारिक डिजिटल सेवा है। इसका मकसद नागरिकों को मोबाइल कनेक्शन और डिवाइस से जुड़ी सुरक्षा सेवाएं देना है। इस ऐप के जरिए यूजर अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की जानकारी ले सकता है, फर्जी या अनजान नंबर रिपोर्ट कर सकता है और सबसे अहम खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को IMEI नंबर के जरिए ब्लॉक कर सकता है।
अगर ट्रेन में सफर करते समय आपका फोन खो जाए या चोरी हो जाए, तो सबसे पहले घबराएं नहीं। शांति से अपने फोन का IMEI नंबर ढूंढने की कोशिश करें, जो आमतौर पर फोन के बॉक्स, बिल या Google अकाउंट में मिल जाता है। इसके बाद तुरंत Sanchar Saathi ऐप या वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी आप IMEI ब्लॉक करेंगे, उतना ही कम नुकसान होगा।
IMEI नंबर हर मोबाइल फोन की एक यूनिक पहचान होती है। जब आप IMEI ब्लॉक कर देते हैं, तो वह फोन किसी भी सिम कार्ड या नेटवर्क पर काम नहीं करता। इससे चोर फोन का गलत इस्तेमाल नहीं कर पाता, न ही उससे कॉल, इंटरनेट या बैंकिंग ऐप्स का उपयोग किया जा सकता है। इससे आपकी प्राइवेसी और पैसे दोनों सुरक्षित रहते हैं।
Step 1: सबसे पहले Google Play Store से Sanchar Saathi ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट पर जाएं। इसके बाद “खोया/चोरी हुआ मोबाइल ब्लॉक करें” विकल्प चुनें। Step 2: अब अपना नाम, मोबाइल नंबर, IMEI नंबर और घटना से जुड़ी जानकारी भरें। Step 3: अगर आपके पास FIR या GD नंबर है, तो उसे भी अपलोड करें। Step 4: सबमिट करते ही आपका अनुरोध दर्ज हो जाएगा और IMEI ब्लॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
फोन ब्लॉक होने के बाद उसमें कोई भी नया सिम डालकर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर भविष्य में आपका फोन वापस मिल जाता है, तो Sanchar Saathi ऐप के जरिए IMEI को दोबारा अनब्लॉक भी कराया जा सकता है। यह प्रक्रिया भी पूरी तरह डिजिटल और आसान है।
हालांकि शुरुआती ब्लॉकिंग के लिए कई बार FIR अनिवार्य नहीं होती, लेकिन बेहतर सुरक्षा और भविष्य में फोन मिलने की संभावना के लिए पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराना सलाह दी जाती है। इससे आपकी शिकायत आधिकारिक रूप से दर्ज हो जाती है।
