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Aadhaar यूजर्स की मौज! अब घर बैठे बदल सकेंगे मोबाइल नंबर और पता, Face से होगा Login; जानें नए Aadhaar App के 5 फायदे

 UIDAI ने नया Aadhaar App लॉन्च कर दिया है। इसमें Face Authentication, QR बेस्ड आधार शेयरिंग, मोबाइल नंबर और पता अपडेट, Biometric Lock और कई नए फीचर्स मिलेंगे। जानिए कैसे काम करेगा नया ऐप।

Himani GuptaJul 01, 2026 06:46 pm IST
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Best Features of New Aadhaar App

देश के करोड़ों Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। UIDAI ने पुराने mAadhaar App को बंद कर दिया है। जिसके बाद UIDAI ने Aadhaar App डाउनलोड करने के लिए कहा है। इस नए ऐप का मकसद Aadhaar से जुड़ी सेवाओं को पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। अब यूजर्स को हर जगह Aadhaar की फोटो कॉपी या प्रिंट लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर ऐप के जरिए QR Code से अपनी पहचान सुरक्षित तरीके से शेयर की जा सकेगी।

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नए Aadhaar App के खास फीचर्स

नए Aadhaar App में सिर्फ डिजिटल Aadhaar रखने की सुविधा ही नहीं, बल्कि Face Authentication, मोबाइल नंबर अपडेट, पता बदलने, Biometric Lock/Unlock, e-Aadhaar डाउनलोड और Authentication History देखने जैसे कई नए फीचर्स भी दिए गए हैं। UIDAI का कहना है कि इस ऐप का फोकस यूजर्स की प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को मजबूत बनाना है, ताकि लोग अपनी जरूरत के मुताबिक ही Aadhaar की जानकारी साझा करें।

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1. Face Authentication से होगा आसान और सुरक्षित Verification

नए Aadhaar App का सबसे बड़ा फीचर Face Authentication है। अब कई सेवाओं के लिए सिर्फ अपने चेहरे की पहचान (Face ID) के जरिए Aadhaar वेरिफिकेशन किया जा सकेगा। इसके लिए बार-बार OTP या फिंगरप्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहचान की प्रक्रिया पहले से ज्यादा तेज और सुरक्षित होगी। खास बात यह है कि फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए फर्जी पहचान का खतरा भी काफी कम हो जाएगा।

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2. QR Code से सुरक्षित तरीके से शेयर कर सकेंगे Aadhaar

अब किसी होटल, ऑफिस, एयरपोर्ट या किसी अन्य जगह पर पूरी Aadhaar कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी। नए ऐप में QR Code आधारित डिजिटल शेयरिंग की सुविधा दी गई है। यूजर जरूरत के हिसाब से सिर्फ उतनी ही जानकारी शेयर कर सकता है, जितनी सामने वाले को चाहिए। इससे आपका Aadhaar नंबर और दूसरी पर्सनल जानकारी सुरक्षित रहेगी।

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3. घर बैठे मोबाइल नंबर और पता अपडेट करने की सुविधा

नए Aadhaar App के जरिए कई प्रोफाइल अपडेट अब मोबाइल से ही किए जा सकेंगे। पात्र यूजर्स घर बैठे अपना मोबाइल नंबर, पता और अन्य जरूरी जानकारी अपडेट करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे Aadhaar Seva Kendra जाने की जरूरत कम होगी और समय की भी बचत होगी। भविष्य में ऐप में और भी ऑनलाइन अपडेट सेवाएं जोड़ी जा सकती हैं।

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4. Biometric Lock और Unlock से बढ़ेगी सुरक्षा

अगर आपको डर है कि कोई आपके Aadhaar का गलत इस्तेमाल कर सकता है, तो नया ऐप यह चिंता भी दूर करता है। इसमें Biometric Lock/Unlock का विकल्प दिया गया है। जब बायोमेट्रिक लॉक रहेगा, तब आपकी अनुमति के बिना कोई भी फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जरूरत पड़ने पर आप कुछ सेकंड में इसे अनलॉक भी कर सकते हैं।

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5. एक ही ऐप में पूरे परिवार का Aadhaar मैनेज करें

नए Aadhaar App में One Family – One App फीचर दिया गया है। इसकी मदद से एक ही मोबाइल में परिवार के कई सदस्यों के Aadhaar प्रोफाइल जोड़े जा सकते हैं। इससे बच्चों, बुजुर्गों या परिवार के अन्य सदस्यों का Aadhaar अलग-अलग फोन में रखने की जरूरत नहीं होगी और सभी की जानकारी एक ही जगह आसानी से मैनेज की जा सकेगी।

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