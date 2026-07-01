Aadhaar यूजर्स की मौज! अब घर बैठे बदल सकेंगे मोबाइल नंबर और पता, Face से होगा Login; जानें नए Aadhaar App के 5 फायदे

Best Features of New Aadhaar App

देश के करोड़ों Aadhaar यूजर्स के लिए बड़ी खबर है। UIDAI ने पुराने mAadhaar App को बंद कर दिया है। जिसके बाद UIDAI ने Aadhaar App डाउनलोड करने के लिए कहा है। इस नए ऐप का मकसद Aadhaar से जुड़ी सेवाओं को पहले से ज्यादा आसान, सुरक्षित और पूरी तरह डिजिटल बनाना है। अब यूजर्स को हर जगह Aadhaar की फोटो कॉपी या प्रिंट लेकर जाने की जरूरत नहीं होगी। जरूरत पड़ने पर ऐप के जरिए QR Code से अपनी पहचान सुरक्षित तरीके से शेयर की जा सकेगी।