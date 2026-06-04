Annapurna Bhandar Yojana: हर महीने ₹3000 पाने के लिए जरूर कर लें Aadhaar से जुड़ा ये काम, वरना अटक जाएंगे पैसे

Annapurna Yojana में अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे ये डाक्यूमेंट्स

आवेदन करने के लिए महिलाओं के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे जरूरी दस्तावेज होने चाहिए। राहत की बात यह है कि Annapurna Yojana की आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी जा सकती है, जिससे पात्र महिलाएं घर बैठे अपने मोबाइल फोन, टैबलेट या लैपटॉप की मदद से आसानी से आवेदन कर सकेंगी। इससे सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आवेदन प्रक्रिया पहले से ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी।