खुशखबरी! अप्रैल में एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन, लेकिन पहले पूरा करना होगा Aadhaar से जुड़ा ये जरूरी काम

Get Free Ration For 3 Months

राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार अप्रैल महीने में लोगों को एक साथ तीन महीने का राशन देने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि अब लोगों को हर महीने राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार में ही ज्यादा अनाज मिल जाएगा। हालांकि इस सुविधा के साथ एक जरूरी शर्त भी है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों का राशन कार्ड Aadhaar से लिंक नहीं होगा, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा।