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खुशखबरी! अप्रैल में एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन, लेकिन पहले पूरा करना होगा Aadhaar से जुड़ा ये जरूरी काम

अप्रैल में सरकार 3 महीने का राशन एक साथ दे सकती है। इसके लिए राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करना जरूरी है। एक छोटी सी गलती आपको इस बड़े लाभ से दूर कर सकती है।

Himani GuptaMar 21, 2026 08:11 pm IST
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Get Free Ration For 3 Months

राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकार अप्रैल महीने में लोगों को एक साथ तीन महीने का राशन देने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि अब लोगों को हर महीने राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक बार में ही ज्यादा अनाज मिल जाएगा। हालांकि इस सुविधा के साथ एक जरूरी शर्त भी है। सरकार ने साफ कहा है कि जिन लोगों का राशन कार्ड Aadhaar से लिंक नहीं होगा, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा।

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क्या है पूरा मामला?

सरकार की नई व्यवस्था के तहत अप्रैल में राशन कार्ड धारकों को एक साथ तीन महीने का राशन दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद लोगों को राहत देना है, ताकि उन्हें बार-बार राशन लेने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों और कामकाजी लोगों के लिए यह फैसला काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

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Aadhaar लिंक क्यों जरूरी

सरकार ने राशन कार्ड को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन सही व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी फर्जी तरीके से इसका लाभ न उठा सके। Aadhaar लिंकिंग से डुप्लीकेट राशन कार्ड और गलत एंट्री को रोका जा सकता है, जिससे सिस्टम और मजबूत होता है।

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3 महीने का राशन कैसे मिलेगा

अप्रैल में जब राशन वितरण शुरू होगा, तो एक साथ तीन महीने का अनाज दिया जाएगा। इसके लिए आपको अपने नजदीकी राशन की दुकान पर जाना होगा और अपना Aadhaar लिंक होना जरूरी है। अगर आपका राशन कार्ड पहले से Aadhaar से जुड़ा हुआ है, तो आपको किसी एक्स्ट्रा प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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राशन कार्ड को Aadhaar से ऑनलाइन लिंक कैसे करें?

Step 1: इसके लिए सबसे पहले अपने राज्य की फूड सप्लाई (Food & Civil Supplies) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। हर राज्य की अलग वेबसाइट होती है, जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार आदि की अपनी-अपनी साइट होती है। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको “Aadhaar Seeding” या “Link Aadhaar” जैसा ऑप्शन दिखेगा। उस पर क्लिक करें।

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Step 2:

अब आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे: राशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, परिवार के सदस्य की जानकारी, सारी जानकारी सही-सही भरें जिससे आपका बाद में दिक्कत नहीं हो।

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Step 3:

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP को डालकर वेरिफिकेशन पूरा करें। OTP डालने के बाद आपका राशन कार्ड Aadhaar से लिंक हो जाएगा। आपको स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिख जाएगा।

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