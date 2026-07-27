1 अगस्त से बदल रहा Tatkal टिकट बुक करने का तरीका, Railway ने लागू किए नए नियम, अब ऐसे होगी बुकिंग

New Tatkal Booking Rules From 1 August

अगर आप अक्सर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से Tatkal टिकट बुक कराते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। West Central Railway (WCR) ने 1 अगस्त से Tatkal टिकट बुकिंग के प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत अब Token देने का समय बदला जाएगा, ताकि यात्रियों को बार-बार रिजर्वेशन काउंटर के चक्कर न लगाने पड़ें और भीड़ भी कम हो।