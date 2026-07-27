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1 अगस्त से बदल रहा Tatkal टिकट बुक करने का तरीका, Railway ने लागू किए नए नियम, अब ऐसे होगी बुकिंग

Indian Railways ने 1 अगस्त से Tatkal टिकट की काउंटर बुकिंग के लिए नया Token सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। जानिए नए Token टाइमिंग, कितने Token मिलेंगे और यात्रियों को क्या फायदा होगा।

Himani GuptaJul 27, 2026 10:56 am IST
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New Tatkal Booking Rules From 1 August

अगर आप अक्सर रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर से Tatkal टिकट बुक कराते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। West Central Railway (WCR) ने 1 अगस्त से Tatkal टिकट बुकिंग के प्रोसेस में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत अब Token देने का समय बदला जाएगा, ताकि यात्रियों को बार-बार रिजर्वेशन काउंटर के चक्कर न लगाने पड़ें और भीड़ भी कम हो।

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अब ये होगी नई Token Timing

1 अगस्त से लागू होने वाले नए नियमों के तहत Tatkal टिकट के लिए Token पहले की तुलना में जल्दी दिए जाएंगे, ताकि यात्रियों को बुकिंग शुरू होने से पहले ही अपनी बारी मिल जाए। AC Tatkal टिकट के लिए Token सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक जारी किए जाएंगे, जबकि Non-AC (Sleeper) Tatkal टिकट के लिए Token सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे तक मिलेंगे।

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कितने Token मिलेंगे?

रेलवे ने प्रत्येक रिजर्वेशन काउंटर के लिए Token की संख्या भी तय की है। हर काउंटर पर AC Tatkal टिकट के लिए 10 Token और Non-AC Tatkal टिकट के लिए 15 Token जारी किए जाएंगे।

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इन लोगों को मिलेगी टिकट बुकिंग में प्राथमिकता

नई रूल के आने के बाद उन यात्रियों को पहले मौका दिया जाएगा, जो अपने या अपने परिवार के सदस्यों के लिए Tatkal टिकट बुक कराने आएंगे। ऐसे यात्रियों को जरूरत पड़ने पर परिवार से संबंध साबित करने वाला वैध दस्तावेज भी दिखाना होगा। इसके बाद अन्य यात्रियों की बुकिंग की जाएगी।

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यात्रियों को क्या फायदा होगा

नए Token सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यात्रियों को Tatkal टिकट के लिए बार-बार रिजर्वेशन काउंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। Token पहले मिलने से वे समय पर अपनी बारी का इंतजार कर सकेंगे और काउंटर पर भीड़ भी कम होगी।

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पहले से क्या था रूल

पहले यात्रियों को Token लेने और फिर बुकिंग के लिए दो बार काउंटर पर आना पड़ता था, लेकिन नए सिस्टम में इस परेशानी को काफी हद तक कम करने की कोशिश की गई है।

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बुकिंग के समय ये दस्तावेज रखें साथ

अगर आप Tatkal टिकट के लिए रिजर्वेशन काउंटर पर जा रहे हैं, तो अपने साथ आधार कार्ड या कोई अन्य वैध फोटो पहचान पत्र जरूर रखें। इसके अलावा यात्रियों के नाम, उम्र और यात्रा से जुड़ी जानकारी पहले से तैयार रखने पर टिकट बुकिंग की प्रक्रिया और तेज हो सकती है।

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