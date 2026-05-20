बंद होने वाला पुराना Aadhaar App, तुरंत सीख लें नए Aadhaar App में Login का तरीका; घर बैठे बदल सकेंगे नाम, पता, फोन नंबर

How to Login and Register in New Aadhaar App

UIDAI जल्द पुराने mAadhaar App को बंद करने वाला है। उसकी जगह नया Aadhaar App यूज करने के लिए कहा जा रहा है। नए Aadhaar App की खास बात यह है कि इसमें यूजर्स घर बैठे कई जरूरी काम आसानी से कर सकेंगे। नाम, पता और मोबाइल नंबर अपडेट करने से लेकर QR आधारित Verification और Face Authentication जैसी सुविधाएं भी इसमें मिल सकती हैं। इसके अलावा नया ऐप पहले से ज्यादा यूजर फ्रेंडली और सुरक्षित बताया जा रहा है। अगर आप भी बिना किसी परेशानी के Aadhaar सेवाओं का फायदा उठाना चाहते हैं, तो नए Aadhaar App में Registration और Login करने का तरीका अभी से जान लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।