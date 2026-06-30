बंद हुआ mAadhaar App, नए Aadhaar App में ऐसे करें शिफ्ट, अब घर बैठे मोबाइल से बदल सकेंगे नाम, पता, फोन नंबर

नए Aadhaar App में ऐसे करें Login

नए Aadhaar App में लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपने फोन में ऐप खोलें और रजिस्ट्रेशन के समय बनाया गया 6 अंकों का MPIN दर्ज करें। इसके बाद आप सीधे अपने Aadhaar प्रोफाइल में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आप अपना MPIN भूल गए हैं, तो 'Forgot MPIN' विकल्प पर टैप करें। इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP की मदद से अपनी पहचान सत्यापित करें और नया MPIN सेट कर लें। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए Face Login या OTP Login का ऑप्शन भी मिल सकता है।