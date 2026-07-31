रेलवे की नई सुविधा: अब ट्रेन में ज्यादा सामान ले जाना होगा आसान, पहले से कर लें ये काम, स्टेशन पर नहीं होगी परेशानी

रेलवे में एक्स्ट्रा सामान ले जाने पर इतना लगेगा चार्ज

अगर कोई यात्री तय फ्री बैगेज लिमिट से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अतिरिक्त लगेज के लिए शुल्क देना होगा। भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक, एक्स्ट्रा सामान पर सामान्य लगेज रेट का 1.5 गुना चार्ज लिया जाता है। हालांकि, मिनिमम चार्ज 30 रुपए है। रेलवे यह चार्ज हर 10 किलोग्राम के स्लैब के आधार पर तय करता है और इसके लिए कम से कम 50 किलोमीटर की दूरी मानी जाती है। इसलिए अगर आपके पास तय सीमा से ज्यादा सामान है, तो यात्रा से पहले उसका चार्ज पता करके ऑनलाइन या रेलवे के लगेज ऑफिस से बुकिंग कर लेना बेहतर रहेगा।