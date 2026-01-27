ATM से पैसा कट गया लेकिन Cash नहीं मिला? घबराएं नहीं, तुरंत करें ये काम; ऐसे मिलेगा पूरा पैसा वापस

क्यों होता है ATM Transaction Fail?

जब आप किसी एटीएम मशीन से नकद निकालने की कोशिश करते हैं, तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है बैंक आपके खाते से राशि रिजर्व करता है, मशीन कैश जांचती है, और अगर कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो जाये तो कैश नहीं निकल पाता। लेकिन आपका खाता पहले ही डेबिट हो चुका होता है। ऐसा होना आम तौर पर तकनीकी खराबी, नेटवर्क समस्या, मशीन जाम या कुछ अन्य त्रुटियों के कारण होता है। स्पष्ट रूप से बैंकिंग सिस्टम में कोई पैसा गायब नहीं होता लेकिन आपका पैसा आपके हाथ में नहीं आता। ऐसी स्थिति में कई लोग घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि पैसा वापस कैसे मिलेगा। यही बात अक्सर शिकायतों का कारण बनती है।