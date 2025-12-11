अब होटल, फ्लाइट में Aadhaar की फोटो कॉपी दिखाने का झंझट खत्म! नए Aadhaar App से ऐसे होगा ऑफलाइन काम, जानें तरीका

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsफोटोगैजेट्सअब होटल, फ्लाइट में Aadhaar की फोटो कॉपी दिखाने का झंझट खत्म! नए Aadhaar App से ऐसे होगा ऑफलाइन काम, जानें तरीका

अब Aadhaar Offline Verification से पहचान की जांच होगी और भी सुरक्षित। होटल चेक-इन, इवेंट एंट्री या सोसायटी गेट अब फोटोकॉपी देने की जरूरत खत्म, केवल सुरक्षित QR कोड या डिजिटल फाइल से ID वैरिफिकेशन होगा। जानें कैसे यह फ्रॉड से बचाता है और आपकी पहचान को सुरक्षित रखता है।

Himani GuptaDec 11, 2025 04:15 pm IST
1/8

Aadhaar Card Offline Verification

पहचान प्रमाण के तौर पर Aadhaar कार्ड अहम हिस्सा बन चुका है चाहे वह होटल चेक-इन, कॉन्सर्ट या एअरपोर्ट पर एंट्री हो। Aadhaar कार्ड की फोटोकॉपी देना हमेशा जोखिम भरा साबित हुआ है क्योंकि इससे आपका पूरा नाम, पता और 12-डिजिट नंबर किसी भी जगह पर सेव या संभाल लिया जाता है जो बाद में आइडेंटिटी फ्रॉड या डेटा मिसयूज़ का कारण बन सकता है। UIDAI ने अब एक Aadhaar Offline Verification सिस्टम पेश किया है, जो पहचान को और सुरक्षित, तेज और प्राइवेसी-फ्रेंडली तरीके से वैरिफाई करता है। इस नई प्रोसेस में यूजर्स को अपनी पूरी Aadhaar फोटोकॉपी या नंबर साझा करने की आवश्यकता नहीं होती इसके बजाय केवल डिजिटल रूप से साइन किया हुआ फ़ाइल या सिक्योर QR कोड प्रोवाइड करना होता है।

2/8

नया Aadhaar ऐप कैसे डाउनलोड करें और ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे करें?

Step 1: ऐप डाउनलोड करें: Google Play Store या Apple App Store खोलें और UIDAI के ऑफिशियल “Aadhaar” ऐप को सर्च करें। फिर उसे डाउनलोड कर इंस्टॉल कर लें। ऐप खोलें और अपनी पसंद की भाषा सिलेक्ट करें। इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होगी।

3/8

Step 2: अपना Aadhaar नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें

अपने आधार कार्ड पर छपे 12 अंकों का Aadhaar नंबर ठीक वैसे ही टाइप करें। UIDAI आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा। इस OTP को डालकर यह पुष्टि करें कि Aadhaar से लिंक मोबाइल नंबर आपके पास है।

4/8

Step 3: अनिवार्य फेस-ऑथेंटिकेशन पूरा करें

ऐप अब आपसे लाइव फेस स्कैन करने के लिए कहेगा। आपके चेहरे को UIDAI के रिकॉर्ड में मौजूद फोटो से मैच किया जाएगा। यह स्टेप बेहद जरूरी है ताकि कोई और व्यक्ति आपका Aadhaar नंबर या OTP जानकर भी आपका प्रोफाइल सेट न कर सके।

5/8

Step 4: छह अंकों का PIN सेट करें

फेस ऑथेंटिकेशन सफल होने के बाद आपको 6-अंकों का सिक्योरिटी PIN बनाना होगा। यह PIN ऐप में आपके Aadhaar प्रोफाइल के लिए मुख्य लॉक की तरह काम करता है। आप चाहें तो अपने फोन का बायोमेट्रिक अनलॉक भी एक्टिव कर सकते हैं। ध्यान रखें यह केवल सुविधा के लिए है, लेकिन ऐप सेटअप के दौरान फेस-मैचिंग अनिवार्य ही रहेगी।

6/8

Step 5: सेटअप पूरा करें

सभी परमिशन और आवश्यक प्रॉम्प्ट को स्वीकार करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करें। इसके बाद आप ऐप में अपना डिजिटल Aadhaar एक्सेस कर सकेंगे और इसे अपने PIN या फोन की बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से अनलॉक कर पाएंगे।

7/8

ऑफलाइन वेरिफिकेशन कैसे होगा?

जब भी आपको कहीं Aadhaar दिखाना हो आपको बस ऐप खोलकर अपना डिजिटल Aadhaar या डायनेमिक QR कोड दिखाना होगा। सर्विस प्रोवाइडर इस QR कोड को स्कैन करके केवल वही जानकारी देख पाएंगे, जो आप उस समय शेयर करना चाहते हैं। यानी: फोटो कॉपी नहीं देनी होगी, डाटा लीक की चिंता नहीं, सिर्फ जरूरत की जानकारी ही शेयर होगी।

8/8

Aadhaar Offline Verification का प्रोसेस

Aadhaar Offline Verification वह प्रक्रिया है जिससे आप अपनी पहचान बिना फोटोकॉपी या Aadhaar संख्या दिए सत्यापित करा सकते हैं। UIDAI के नियमों के अनुसार, अब QR कोड या Aadhaar Paperless Offline e-KYC (XML) का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पहचान सुरक्षित और प्राइवेसी-फ्रेंडली तरीके से साझा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि QR कोड में UIDAI के डिजिटल साइन के तहत नाम, पता, जन्मतिथि, फोटो आदि शामिल होते हैं।

