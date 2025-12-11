अब होटल, फ्लाइट में Aadhaar की फोटो कॉपी दिखाने का झंझट खत्म! नए Aadhaar App से ऐसे होगा ऑफलाइन काम, जानें तरीका

Aadhaar Card Offline Verification

पहचान प्रमाण के तौर पर Aadhaar कार्ड अहम हिस्सा बन चुका है चाहे वह होटल चेक-इन, कॉन्सर्ट या एअरपोर्ट पर एंट्री हो। Aadhaar कार्ड की फोटोकॉपी देना हमेशा जोखिम भरा साबित हुआ है क्योंकि इससे आपका पूरा नाम, पता और 12-डिजिट नंबर किसी भी जगह पर सेव या संभाल लिया जाता है जो बाद में आइडेंटिटी फ्रॉड या डेटा मिसयूज़ का कारण बन सकता है। UIDAI ने अब एक Aadhaar Offline Verification सिस्टम पेश किया है, जो पहचान को और सुरक्षित, तेज और प्राइवेसी-फ्रेंडली तरीके से वैरिफाई करता है। इस नई प्रोसेस में यूजर्स को अपनी पूरी Aadhaar फोटोकॉपी या नंबर साझा करने की आवश्यकता नहीं होती इसके बजाय केवल डिजिटल रूप से साइन किया हुआ फ़ाइल या सिक्योर QR कोड प्रोवाइड करना होता है।