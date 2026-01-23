Hindustan Hindi News
बड़ी राहत: अब बिना किसी फॉर्म या डॉक्यूमेंट के ऐसे बदलें Aadhaar में मोबाइल नंबर, सिर्फ 5 मिनट का है काम, जानें तरीका

अब Aadhaar में मोबाइल नंबर अपडेट करना हुआ बेहद आसान। IPPB की नई सुविधा से सिर्फ बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के जरिए मिनटों में होगा मोबाइल नंबर अपडेट वो भी बिना फॉर्म और डॉक्यूमेंट के।

Himani GuptaJan 23, 2026 05:27 pm IST
How to Update Aadhaar Mobile Number Without Documents

आज के डिजिटल दौर में Aadhaar हर भारतीय की पहचान का सबसे अहम दस्तावेज बन चुका है। लेकिन जब मोबाइल नंबर बदलने या अपडेट करने की बात आती है, तो ज्यादातर लोगों के लिए यह प्रक्रिया काफी झंझट भरी साबित होती है। लंबी कतारें, बार-बार फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट जमा करना और कई दिनों तक अप्रूवल का इंतजार इन सबने लोगों को परेशान किया है। लेकिन अब यह सब बीते दिनों की बात होने वाली है।

सिर्फ फिंगरप्रिंट से होगा Aadhaar मोबाइल नंबर अपडेट

अब आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। India Post Payments Bank (IPPB) ने Aadhaar में मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया को बेहद आसान, तेज और पूरी तरह पेपरलेस बना दिया है। इस नई सुविधा के तहत आपको न तो कोई फॉर्म भरना है, न कोई पहचान पत्र देना है और न ही फोटो या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बस एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से आपका नया मोबाइल नंबर Aadhaar में तुरंत अपडेट हो जाएगा।

मिनटों में पूरा होगा काम, बिना किसी झंझट के

IPPB की यह सुविधा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों तक भी पहुंच चुकी है। यानी आप चाहे गांव में रहते हों या शहर में, Aadhaar मोबाइल नंबर अपडेट करना अब कुछ ही मिनटों का काम है। इस प्रोसेस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 100% पेपरलेस है। आपको न तो कोई फॉर्म भरना है, न डॉक्यूमेंट जमा करने हैं और न ही किसी तरह का प्रिंटआउट साथ ले जाना है।

पोस्ट ऑफिस से Aadhaar में मोबाइल नंबर बदलने का आसान तरीका

Step 1: अपने नजदीकी India Post Payments Bank शाखा या पोस्ट ऑफिस जाएं। ग्रामीण इलाकों में Gramin Dak Sevak (GDS) भी आपके घर आकर यह प्रक्रिया पूरी कर सकता है।

Step 2:

आपको सिर्फ अपना Aadhaar नंबर और नया मोबाइल नंबर बताना होगा। आपकी पहचान की पुष्टि फिंगर बायोमेट्रिक के जरिए की जाएगी। यही पूरा KYC प्रोसेस हैन फॉर्म, न डॉक्यूमेंट, न फोटो।

Step 3:

जैसे ही बायोमेट्रिक मैच होता है, आपका नया मोबाइल नंबर Aadhaar में तुरंत अपडेट हो जाता है। अपडेट पूरा होने पर आपके मोबाइल पर कन्फर्मेशन SMS भी भेजा जाता है। यह सेवा नाममात्र शुल्क पर उपलब्ध है, जैसा कि IPPB द्वारा तय किया गया है। कोई अतिरिक्त या छिपा हुआ चार्ज नहीं लिया जाता।

इन लोगों के लिए है यह सुविधा वरदान

यह नई सेवा खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है जिनका पुराना मोबाइल नंबर बंद हो चुका है या लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है। ऐसे मामलों में Aadhaar से जुड़ा OTP नहीं आता, जिससे बैंकिंग, DBT, सिम वेरिफिकेशन और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई जरूरी काम अटक जाते हैं। IPPB की instant mobile update सुविधा ऐसे सभी यूजर्स के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

