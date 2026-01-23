बड़ी राहत: अब बिना किसी फॉर्म या डॉक्यूमेंट के ऐसे बदलें Aadhaar में मोबाइल नंबर, सिर्फ 5 मिनट का है काम, जानें तरीका

सिर्फ फिंगरप्रिंट से होगा Aadhaar मोबाइल नंबर अपडेट

अब आपके लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है। India Post Payments Bank (IPPB) ने Aadhaar में मोबाइल नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया को बेहद आसान, तेज और पूरी तरह पेपरलेस बना दिया है। इस नई सुविधा के तहत आपको न तो कोई फॉर्म भरना है, न कोई पहचान पत्र देना है और न ही फोटो या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। बस एक बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से आपका नया मोबाइल नंबर Aadhaar में तुरंत अपडेट हो जाएगा।