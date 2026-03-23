किसानों के लिए बड़ी राहत! अब 6000 रुपए पाने के लिए बिना OTP ऐसे करें e-KYC, मिनटों में सिर्फ चहरे से होगा काम

बिना KYC के अटक जाते हैं PM किसान की किस्त के पैसे

यह सुविधा खासकर उन किसानों के लिए राहत लेकर आई है जो गांवों में रहते हैं और जिनके पास CSC सेंटर या बैंक तक पहुंचना आसान नहीं होता। अअब उन्हें CSC सेंटर या बैंक जाने की जरूरत नहीं है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है। साथ ही प्रोसेस कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाता है। इससे किसानों को समय पर उनकी किस्त मिलने में मदद मिलती है। अगर आपने अभी तक e-KYC नहीं किया है, तो यह आपके लिए जरूरी अपडेट है, क्योंकि बिना KYC के आपकी अगली किस्त अटक सकती है।