ट्रेन में AC नहीं चल रहा या कोच गंदा है? बस मोबाइल निकालें, ऐसे तुरंत करें रेलवे से शिकायत, मिनटों में परेशानी होगी दूर

ट्रेन से सफर करते समय कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है, जिसका अंदाजा टिकट बुक करते वक्त नहीं होता। कभी कोच में सफाई नहीं होती, कभी टॉयलेट गंदा मिलता है तो कभी AC या लाइट जैसी सुविधा काम नहीं करती। ऐसे में यात्रियों को यह भी समझ नहीं आता कि आखिर शिकायत कहां और कैसे की जाए। अक्सर लोग आसपास मौजूद रेलवे स्टाफ को समस्या बताकर इंतजार करते रहते हैं या फिर शिकायत करने का तरीका न पता होने की वजह से परेशानी सहकर ही सफर पूरा कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है।
अब ट्रेन में किसी तरह की परेशानी होने पर यात्री Rail Madad की मदद ले सकते हैं। यह रेलवे का ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म है, जहां ट्रेन या स्टेशन से जुड़ी समस्याओं की शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत दर्ज करने के बाद यात्री को एक Complaint Reference Number भी मिलता है, जिसकी मदद से वह अपनी शिकायत का स्टेटस देख सकता है।
गर्मी या सर्दी के मौसम में ट्रेन का AC खराब होना यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी बन सकता है। अगर आपके कोच का AC काम नहीं कर रहा है तो Rail Madad पर शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए शिकायत में ट्रेन नंबर, PNR, कोच नंबर और अपनी सीट या बर्थ की जानकारी सही-सही भरें। साथ ही यह भी लिखें कि AC कब से काम नहीं कर रहा है। जितनी सही जानकारी आप देंगे, रेलवे के लिए समस्या वाली जगह तक पहुंचना उतना आसान हो सकता है।
अगर सफर के दौरान रेलवे स्टाफ के व्यवहार या किसी कर्मचारी से जुड़ी समस्या सामने आती है तो उसे भी Rail Madad के जरिए रिपोर्ट किया जा सकता है। शिकायत में समय, कोच, सीट और समस्या से जुड़ी जरूरी जानकारी लिखे। इससे शिकायत को सही तरीके से समझने में मदद मिलती है।
Step 1: सबसे पहले आधिकारिक Rail Madad वेबसाइट या मोबाइल ऐप खोलें। वहां ट्रेन से जुड़ी शिकायत दर्ज करने का ऑप्शन चुनें। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें।
अब अपनी यात्रा से जुड़ी जानकारी दर्ज करें। इसमें PNR नंबर, ट्रेन नंबर, बोर्डिंग स्टेशन, गंतव्य स्टेशन, कोच और सीट/बर्थ नंबर जैसी जानकारी मांगी जा सकती है। यह जानकारी सही भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रेलवे को आपकी यात्रा और समस्या वाली जगह पहचानने में मदद मिलती है।
अब अपनी समस्या के हिसाब से शिकायत की कैटेगरी और सब-कैटेगरी चुनें। इसके बाद शिकायत वाले बॉक्स में पूरी समस्या आसान भाषा में लिखें। अगर समस्या ऐसी है जिसे फोटो या वीडियो से दिखाया जा सकता है तो उसे शिकायत के साथ अपलोड कर सकते हैं। Rail Madad के मौजूदा फॉर्म में PDF, JPG, JPEG, PNG और MP4 फाइल सपोर्ट होती हैं और अपलोड की सीमा 5MB तक बताई गई है।
सारी जानकारी भरने के बाद शिकायत सबमिट कर दें। शिकायत दर्ज होने के बाद मिलने वाला Reference Number संभालकर रखें। इसी की मदद से बाद में शिकायत का स्टेटस चेक किया जा सकता है।
Rail Madad सामान्य ट्रेन और स्टेशन से जुड़ी शिकायतों के लिए काफी उपयोगी है, लेकिन अगर मामला सुरक्षा या मेडिकल इमरजेंसी से जुड़ा है तो सिर्फ ऑनलाइन शिकायत का इंतजार नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में रेलवे की 139 हेल्पलाइन से मदद ली जा सकती है। यानी अगर किसी यात्री को तत्काल सुरक्षा संबंधी मदद चाहिए या मेडिकल इमरजेंसी है, तो 139 पर संपर्क करना ज्यादा जरूरी है।