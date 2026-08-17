ट्रेन में AC नहीं चल रहा या कोच गंदा है? बस मोबाइल निकालें, ऐसे तुरंत करें रेलवे से शिकायत, मिनटों में परेशानी होगी दूर

How to Complain About Dirty Coach, AC Issue in Train

ट्रेन से सफर करते समय कई बार ऐसी परेशानी हो जाती है, जिसका अंदाजा टिकट बुक करते वक्त नहीं होता। कभी कोच में सफाई नहीं होती, कभी टॉयलेट गंदा मिलता है तो कभी AC या लाइट जैसी सुविधा काम नहीं करती। ऐसे में यात्रियों को यह भी समझ नहीं आता कि आखिर शिकायत कहां और कैसे की जाए। अक्सर लोग आसपास मौजूद रेलवे स्टाफ को समस्या बताकर इंतजार करते रहते हैं या फिर शिकायत करने का तरीका न पता होने की वजह से परेशानी सहकर ही सफर पूरा कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा करने की जरूरत नहीं है।