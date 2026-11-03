₹59,999 वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन दिवाली सेल में हुआ 15,000 रुपए सस्ता, अब खरीदें ₹44,999 में

Samsung Galaxy S25 FE at Lowest Price Ever In Diwali Sale

अगर आप Samsung का प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होने की वजह से रुक रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। फ्लिपकार्ट की बिग बैंग दिवाली सेल में Samsung Galaxy S25 FE पर Flipkart पर शानदार डील मिल रही है। कंपनी ने इस फोन को भारत में 59,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया था। हालांकि, अब यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 44,999 रुपये में लिस्टेड है।