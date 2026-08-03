₹7200 सस्ता हुआ Vivo का Ultra Slim AI Phone, 50MP बैक-50MP सेल्फी कैमरे के साथ पानी के अंदर भी खींच सकेंगे फोटो

Flipkart पर जल्द Freedom Day Sale शुरू होने वाली है लेकिन इससे पहले ही Vivo का प्रीमियम फोन Vivo V50 तगड़ी कटौती के साथ बेचा जा रहा है। ऐसे में यह प्रीमियम Ultra Slim AI स्मार्टफोन अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि इस फोन के फीचर्स भी इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं। फ्लिपकार्ट फोन फोन 7000 रुपए से ज्यादा के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। आइये डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में:
Vivo V50 की कीमत में सीधी 7200 रुपए की छूट दी जा रही है। इस स्मार्टफोन की कीमत प्राइस हाईक के बाद 37,999 रुपए हो गई थी। लेकिन अब यह फोन 30,799 रुपए में फ्लिपकार्ट पर लिस्ट किया गया है।
सिर्फ प्राइस कट ही नहीं, Flipkart इस फोन पर अतिरिक्त ऑफर भी दे रहा है। अगर ग्राहक Flipkart Axis Bank या Flipkart SBI Credit Card का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 1540 रुपए तक की इंस्टेंट छूट मिल सकती है। इसके अलावा No Cost EMI पर भी फोन को खरीद सकते हैं। अगर आपके पास पुराना स्मार्टफोन है, तो एक्सचेंज ऑफर के तहत 23,700 रुपए तक का एक्सचेंज वैल्यू भी मिल सकता है जो पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करेगा।
फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। इसे चार्ज करने के लिए 90W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे बैटरी कम समय में चार्ज हो जाती है।