₹7200 सस्ता हुआ Vivo का Ultra Slim AI Phone, 50MP बैक-50MP सेल्फी कैमरे के साथ पानी के अंदर भी खींच सकेंगे फोटो

Vivo V50 Price Drop:

Flipkart पर जल्द Freedom Day Sale शुरू होने वाली है लेकिन इससे पहले ही Vivo का प्रीमियम फोन Vivo V50 तगड़ी कटौती के साथ बेचा जा रहा है। ऐसे में यह प्रीमियम Ultra Slim AI स्मार्टफोन अब पहले के मुकाबले काफी कम कीमत में खरीदा जा सकता है। सिर्फ कीमत ही नहीं, बल्कि इस फोन के फीचर्स भी इसे अपने सेगमेंट में खास बनाते हैं। फ्लिपकार्ट फोन फोन 7000 रुपए से ज्यादा के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। आइये डिटेल में बताते हैं इस डील के बारे में: