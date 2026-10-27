पूरे ₹11,009 सस्ता मिल रहा Samsung का 50MP OIS कैमरा, नेक्स्ट-लेवल AI फीचर्स, Corning Gorilla Glass वाला मजबूत फोन

फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल में Samsung Galaxy M47 5G फोन 11,000 रुपए से ज्यादा की सीधी छूट पर बेचा जा रहा है। इस फोन में बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन और 50MP OIS कैमरा मिलता है। इसके साथ बैंक कार्ड और पुराने फोन को एक्सचेंज करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिससे आप फोन को और सस्ते में खरीद पाएंगे। आइए आपको डिटेल में बताते हैं इस फोन पर मिलने वाली पूरी डील ले बारे में:
Samsung Galaxy M47 5G की कीमत में हाल ही में कंपनी ने 2000 रुपए की बढ़ोतरी की है जिसके बाद इसके बेस 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वैरिएंट की कीमत 37,999 रुपए हो गई है। लेकिन फ्लिपकार्ट पर यह फोन 26,990 रुपए में खरीदा जा सकता है। जिससे आपको सीधे 11,009 रुपए की छूट मिल जाएगी।
इसके अलावा HDFC क्रेडिट कार्ड से 1,750 रुपए की छूट और पुराना फोन एक्सचेंज करने पर 15,000 रुपए तक का फायदा मिल सकता है। अगर ये सभी ऑफर आपकी खरीदारी पर लागू होते हैं, तो फोन की प्रभावी कीमत और कम हो जाएगी। एक्सचेंज की कीमत पुराने फोन के ब्रांड, मॉडल, स्टोरेज, काम करने की स्थिति और प्लेटफॉर्म की शर्तों पर निर्भर करती है।
Samsung Galaxy M47 5G में 6.7 इंच की Full HD+ Super AMOLED डिस्प्ले दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। फोन की स्क्रीन पर Corning Gorilla Glass Victus+ की सुरक्षा भी मिलती है। इसके अलावा, इसे IP64 रेटिंग मिली है, जो धूल और पानी के छींटों से सुरक्षा के बारे में बताती है।
Samsung Galaxy M47 5G में Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर दिया गया है। कंपनी ने फोन में LPDDR5X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज भी दी है। फोन में 6GB और 8GB RAM के ऑप्शन भी मिलते हैं। कंपनी इस फोन को 6 साल तक Android OS अपग्रेड और सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा करती है।
Samsung Galaxy M47 5G में 6,000mAh की बैटरी दी गई है। फोन में 45W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इसके साथ बायपास चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।
फोटोग्राफी के लिए Samsung Galaxy M47 5G में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 50MP का मुख्य कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके अलावा 5MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 2MP का मैक्रो सेंसर मिलता है। OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन कैमरे को हाथ के हल्के हिलने से होने वाले असर को कम करने में मदद करता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 12MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।