पूरे ₹11,009 सस्ता मिल रहा Samsung का 50MP OIS कैमरा, नेक्स्ट-लेवल AI फीचर्स, Corning Gorilla Glass वाला मजबूत फोन

Samsung Galaxy M47 5G at Massive Price Cut on Flipkart

फ्लिपकार्ट की फेस्टिवल सेल में Samsung Galaxy M47 5G फोन 11,000 रुपए से ज्यादा की सीधी छूट पर बेचा जा रहा है। इस फोन में बड़ी बैटरी, हाई रिफ्रेश रेट वाली AMOLED स्क्रीन और 50MP OIS कैमरा मिलता है। इसके साथ बैंक कार्ड और पुराने फोन को एक्सचेंज करने का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, जिससे आप फोन को और सस्ते में खरीद पाएंगे। आइए आपको डिटेल में बताते हैं इस फोन पर मिलने वाली पूरी डील ले बारे में: