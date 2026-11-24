Google का प्रीमियम स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कंपनी के Google Pixel 11 पर Amazon में बड़ी छूट मिल रही है। Google Pixel 11 में 120Hz OLED डिस्प्ले, Tensor G6 प्रोसेसर और 5x टेलीफोटो कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। आइए जानते हैं Amazon पर इस फोन की पूरी डील, ऑफर और फीचर्स की डिटेल।
Google Pixel 11 को भारत में 89,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब Amazon पर यह स्मार्टफोन 74,120 रुपये में लिस्टेड है। यानी ग्राहकों को सीधे 15,879 रुपये की छूट मिल रही है। यह कीमत 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए बताई गई है।
अगर आप Amazon Pay ICICI Bank क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो 2223 रुपये की अतिरिक्त बचत कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राहक पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके भी डील का फायदा उठा सकते हैं। एक्सचेंज ऑफर के तहत 17,500 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। खरीदारी करने से पहले पेमेंट पेज पर उपलब्ध ऑफर और उसकी शर्तें जरूर चेक कर लें।
Google Pixel 11 में 6.3 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है। यह स्क्रीन 120Hz तक के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। फोन की डिस्प्ले में 3,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। स्क्रीन की सुरक्षा के लिए Corning Gorilla Glass Victus 2 दिया गया है।
परफॉर्मेंस के लिए Google Pixel 11 में कंपनी का Tensor G6 चिपसेट दिया गया है। फोन में 12GB रैम मिलती है। स्टोरेज के लिए 256GB और 512GB के विकल्प उपलब्ध हैं। Google के Pixel फोन की खासियतों में इसका सॉफ्टवेयर अनुभव और AI फीचर्स भी शामिल हैं। इसमें Google के AI टूल्स का सपोर्ट मिलता है, जिनकी मदद से यूजर्स कई काम सीधे फोन पर कर सकते हैं।
फोटोग्राफी के लिए Google Pixel 11 में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48MP का मेन कैमरा मिलता है। इसके साथ 13MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 10.8MP का टेलीफोटो कैमरा दिया गया है। टेलीफोटो कैमरा 5x जूम सपोर्ट करता है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 10.5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Google Pixel 11 में 4,985mAh की बैटरी दी गई है। यह 30W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। Google इस फोन के लिए 7 साल तक OS, सिक्योरिटी और Pixel Drop अपडेट देने का वादा करता है। Pixel Drop अपडेट के जरिए Google समय-समय पर फोन में नए फीचर्स और मौजूदा फीचर्स में सुधार भी जोड़ता है। वहीं, सिक्योरिटी अपडेट फोन को नए साइबर खतरों और सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों से बचाने में मदद करते हैं।
फोन में Google का Gemini Intelligence दिया गया है, जो रोजमर्रा के कई काम आसान बनाने में मदद करता है। फोन में AI की मदद से वॉइस टाइपिंग को बेहतर बनाने का फीचर भी मिलता है। कैमरे में Magic Capture फीचर दिया गया है, जो एक टैप में फोटो और वीडियो कैप्चर करने के बाद उन्हें एडिट करके शेयर करने लायक कलेक्शन तैयार कर सकता है। फोन में 30x Super Zoom और AI बेस्ड फोटो प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।