Google Pixel 11 में मिलते हैं कई स्मार्ट AI फीचर्स

फोन में Google का Gemini Intelligence दिया गया है, जो रोजमर्रा के कई काम आसान बनाने में मदद करता है। फोन में AI की मदद से वॉइस टाइपिंग को बेहतर बनाने का फीचर भी मिलता है। कैमरे में Magic Capture फीचर दिया गया है, जो एक टैप में फोटो और वीडियो कैप्चर करने के बाद उन्हें एडिट करके शेयर करने लायक कलेक्शन तैयार कर सकता है। फोन में 30x Super Zoom और AI बेस्ड फोटो प्रोसेसिंग जैसे फीचर्स भी मिलते हैं।