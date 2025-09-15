Big Price Cut on Motorola foldable smartphones at 25000 rupees cheaper from original price now but it at just Rs 39999 खुशखबरी: ₹25,000 तक सस्ते हुए Motorola के Foldable फोन्स, अब मिल रहे ₹40,000 से कम में
अगर आप फ्लिप फोन लेना चाह रहे हैं, तो यह मौका खास है। क्योंकि फ्लिपकार्ट पर मोटोरोला के फोल्डेबल फोन्स अभी सेल से पहले 25,000 रुपये तक के डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं। जानें किस फोन पर कितने की छूट:

Himani GuptaMon, 15 Sep 2025 08:44 PM
Motorola Foldable Phones at Massive Discount

फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डे सेल शुरू होने से पहले ही मोटोरोला के फोल्डेबल फोन्स पर धमाकेदार छूट पर बेचे जा रहे हैं। इस सेल में Motorola Razr 60 और Razr 50 को 25,000 रुपये तक के डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। यह डिस्काउंट फ्लिपकार्ट पर लिमिटेड टाइम के लिए है इस छूट में कोई बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट शामिल नहीं है, यानी की आपको बैंक और एक्सचेंज छूट अलग से मिल जाएगी।

Motorola Razr 60 पर इतने का डिस्काउंट

फ्लिपकार्ट पर अभी Motorola Razr 60 पर बड़ा डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस प्रीमियम फ्लिप फोन को लॉन्च प्राइस से सीधे 10,000 रुपये की छूट के बाद बेचा जा रहा है, जिससे यह पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गया है। आप फ्लिपकार्ट से अभी इस फोन को 39,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके साथ ही बैंक और एक्सचेंज छूट के साथ फोन और सस्ता मिल जाएगा।

Motorola Razr 50 पर तगड़ा डिस्काउंट

सबसे पहले आपको बता दें कि मोटोरोला के इस फोल्डेबल फोन को 64,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। लेकिन अभी यह फोन फ्लिपकार्ट पर 25,000 रुपये की सीधी छूट के बाद 39,999 रुपये का ही मिल रहा है। इसके बाद बैंक और एक्सचेंज डिस्काउंट पा कर आप फोन को काफी सस्ते में खरीद पाएंगे।

Motorola Razr 50 की खासियत

Motorola Razr 50 एक स्टाइलिश और प्रीमियम फ्लिप फोन है जो 6.9-इंच के pOLED फुल HD+ डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 3.6-इंच का सेकेंडरी डिस्प्ले भी दिया गया है जो नोटिफिकेशन और ऐप्स के लिए काफी उपयोगी है। फोन में Snapdragon 7 Gen 1 प्रोसेसर, 8GB तक RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है। कैमरा सेटअप में 64MP OIS प्राइमरी कैमरा और 13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल है, जबकि फ्रंट में 32MP सेल्फी कैमरा मौजूद है। पावर के लिए 4200mAh बैटरी और 30W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। यह फोन Android 14 पर आधारित MyUX इंटरफ़ेस पर चलता है।

Motorola Razr 60 की खास बातें

Motorola Razr 60 को प्रीमियम स्पेसिफिकेशन्स और हाई-एंड डिज़ाइन के साथ पेश किया गया है। इसमें 6.9-इंच FHD+ pOLED मेन डिस्प्ले और 3.6-इंच का कवर डिस्प्ले मिलता है, जो नोटिफिकेशन, ऐप्स और त्वरित कार्यों के लिए बेहतरीन है। इसमें Snapdragon 8+ Gen 1 प्रोसेसर, 12GB तक RAM और 512GB स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है। फोटोग्राफी के लिए 64MP OIS प्राइमरी कैमरा और 13MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा है। फोन 4200mAh बैटरी, 30W फास्ट चार्जिंग और 5W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है। यह डिवाइस Android 14 पर चलता है और प्रीमियम फ्लिप फोन सेगमेंट में एक दमदार विकल्प है।

Moto G96 5G को 3000 रुपये की छूट पर खरीदें

वहीं अगर आप बजट फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो मोटोरोला का यह फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में 14,999 रुपये में बेचा जाएगा, आप सेल का फायदा उठा कर इसे सस्ते में खरीद पाएंगे।

Motorola G96 5G के फीचर्स

Motorola G96 5G एक प्रीमियम मिड-रेंज फोन है जिसमें 6.67-इंच का 3D-कर्व्ड pOLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और पिक ब्राइटनेस करीब 1,600 निट्स है। इसे Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट से लैस किया गया है, साथ में 8GB RAM और 128/256GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप में 50MP का Sony Lytia 700C मेन सेंसर है जिसमें OIS है, और एक 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है; सामने 32MP का कैमरा है। सुरक्षात्मक फीचर्स में IP68 रेटिंग, Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन, और vegan leather फिनिश शामिल है। पावर के लिए इस फोन में 5,500mAh बैटरी है साथ 33W TurboPower चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इसका सॉफ्टवेयर Android 15 + Moto Hello UI है, और साथ में dual stereo speakers, in-display फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC व 5G सपोर्ट भी मिलता है।

