खुशखबरी: ₹25,000 तक सस्ते हुए Motorola के Foldable फोन्स, अब मिल रहे ₹40,000 से कम में

Motorola G96 5G के फीचर्स

Motorola G96 5G एक प्रीमियम मिड-रेंज फोन है जिसमें 6.67-इंच का 3D-कर्व्ड pOLED स्क्रीन है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz है और पिक ब्राइटनेस करीब 1,600 निट्स है। इसे Snapdragon 7s Gen 2 चिपसेट से लैस किया गया है, साथ में 8GB RAM और 128/256GB UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है। कैमरा सेटअप में 50MP का Sony Lytia 700C मेन सेंसर है जिसमें OIS है, और एक 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस भी है; सामने 32MP का कैमरा है। सुरक्षात्मक फीचर्स में IP68 रेटिंग, Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन, और vegan leather फिनिश शामिल है। पावर के लिए इस फोन में 5,500mAh बैटरी है साथ 33W TurboPower चार्जिंग सपोर्ट के साथ। इसका सॉफ्टवेयर Android 15 + Moto Hello UI है, और साथ में dual stereo speakers, in-display फिंगरप्रिंट सेंसर, NFC व 5G सपोर्ट भी मिलता है।