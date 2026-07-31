Pixel 11 के लॉन्च से पहले पूरे ₹12,579 सस्ता हुआ Magic Photo Editor, 48MP AI कैमरा, 7 साल नॉन-स्टॉप चलने वाला Pixel फोन

Google Pixel 10 at Huge Price Cut:

गूगल अपने अगले फ्लैगशिप स्मार्टफोन Pixel 11 को लॉन्च करने वाला है। इससे पहले ही गूगल का मौजूदा फ्लैगशिप Google Pixel 10 बड़े डिस्काउंट पर मिल रहा है। अगर आप लंबे समय से Pixel फोन खरीदने की योजना बना रहे थे, तो यह आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। ई-कॉमर्स साइट अमेजन पर Pixel 10 फोन 12,000 से ज्यादा की सीधी छूट पर मिल रहा है। अगर आप और डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो बैंक ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं। आइए डिटेल में बताते हैं आपको इस डील के बारे में: