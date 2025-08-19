Big PAN Card Alert Avoid This Mistake or Face a 10000 rupees Fine check new rules PAN Card से जुड़ी ये छोटी सी गलती पड़ेगी भारी, देना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना
PAN Card से जुड़ी ये छोटी सी गलती पड़ेगी भारी, देना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना

PAN कार्ड से जुड़ी छोटी-सी गलती आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकती है। जानिए कौन-सी गलतियां भारी पड़ सकती हैं और उनसे कैसे बचा जाए।

Himani GuptaTue, 19 Aug 2025 07:52 PM
PAN Card Rules

आज के समय में PAN कार्ड हमारी जिंदगी का एक बेहद जरूरी डॉक्युमेंट बन चुका है। चाहे बैंक अकाउंट खोलना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, प्रॉपर्टी खरीदनी हो या कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना हो PAN कार्ड हर जगह जरूरी है। ऐसे में अगर इसमें कोई गलती हो जाए या आप इसका गलत इस्तेमाल करें, तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है।

दो PAN कार्ड पाए गए तो लगेगा ₹10,000 का जुर्माना

हाल ही में इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) ने साफ किया है कि अगर किसी व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड पाए गए या उसने PAN कार्ड का गलत इस्तेमाल किया, तो उस पर ₹10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। सुनने में भले ही ये छोटी बात लगे, लेकिन यह गलती आपको बड़ी मुश्किल में डाल सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप PAN कार्ड का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें।

क्यों लगेगा फाइन?

कई लोग सोचते हैं कि "गलती से दो PAN कार्ड बन गए तो इसमें क्या दिक्कत है?" लेकिन दरअसल, सरकार इसे गंभीर अपराध मानती है। इसके पीछे वजह यह है कि एक PAN नंबर से आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री जुड़ी होती है। अगर आपके पास दो PAN होंगे, तो सरकार को आपकी सही आय (Income) और टैक्स (Tax) की जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं, या आपने फॉर्म भरते समय गलत PAN नंबर लिखा है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको तुरंत पकड़ सकता है और आप पर ₹10,000 का पेनल्टी लगा सकता है।

कौन-सी गलतियां महंगी पड़ सकती हैं?

दो PAN कार्ड बनवाना: अगर आपके पास जानबूझकर या गलती से दो PAN कार्ड हैं, तो यह सीधा कानून का उल्लंघन है।

गलत PAN नंबर भरना और PAN कार्ड का गलत इस्तेमाल

ITR भरते समय या किसी बैंक फॉर्म में PAN नंबर गलत लिखना भी पेनल्टी दिला सकता है। अगर आप अपने PAN का उपयोग किसी और को दे देते हैं या उसका दुरुपयोग होता है, तो आप जिम्मेदार होंगे।

PAN और Aadhaar लिंक न करना और फर्जी डॉक्यूमेंट से PAN बनवाना

सरकार ने PAN को Aadhaar से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर PAN "इनवैलिड" हो जाएगा। कई लोग गलत डॉक्यूमेंट देकर PAN बनवाते हैं। अगर ऐसा पकड़ा गया तो जुर्माना और केस दोनों हो सकते हैं।

कैसे बचें ₹10,000 के फाइन से?

जुर्माने से बचना मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं, तो तुरंत एक को कैंसिल करवा दें। ITR भरते समय हमेशा PAN नंबर को डबल-चेक करें। समय रहते अपना PAN और Aadhaar लिंक कर लें। PAN का इस्तेमाल सिर्फ अपनी पर्सनल फाइनेंशियल एक्टिविटी में करें, किसी और को न दें।

PAN कार्ड को चेक और अपडेट कैसे करें?

अगर आपको लगता है कि आपके PAN कार्ड में कोई गड़बड़ है, तो इसे तुरंत चेक करें। इसके लिए: इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट (incometax.gov.in) पर जाएं। लॉगिन करने के बाद PAN से जुड़ी डिटेल्स चेक करें। अगर दो PAN कार्ड दिख रहे हैं या कोई गलती है, तो तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। NSDL या UTIITSL की वेबसाइट पर जाकर PAN को अपडेट या सुधार सकते हैं।

