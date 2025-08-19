PAN Card से जुड़ी ये छोटी सी गलती पड़ेगी भारी, देना पड़ेगा 10,000 रुपए का जुर्माना

क्यों लगेगा फाइन?

कई लोग सोचते हैं कि "गलती से दो PAN कार्ड बन गए तो इसमें क्या दिक्कत है?" लेकिन दरअसल, सरकार इसे गंभीर अपराध मानती है। इसके पीछे वजह यह है कि एक PAN नंबर से आपकी पूरी फाइनेंशियल हिस्ट्री जुड़ी होती है। अगर आपके पास दो PAN होंगे, तो सरकार को आपकी सही आय (Income) और टैक्स (Tax) की जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आपके पास दो PAN कार्ड हैं, या आपने फॉर्म भरते समय गलत PAN नंबर लिखा है, तो इनकम टैक्स विभाग आपको तुरंत पकड़ सकता है और आप पर ₹10,000 का पेनल्टी लगा सकता है।