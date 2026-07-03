31 दिसंबर 2026 तक FREE मिलेगी यह Aadhaar Service, करोड़ों यूजर्स के लिए UIDAI का बड़ा ऐलान

Aadhaar Email Update Is Free Till 31 December 2026:

अगर आपके आधार कार्ड (Aadhaar Card) में ईमेल आईडी अपडेट नहीं है या पुरानी ईमेल बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। UIDAI ने करोड़ों आधार धारकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब Aadhaar मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट कराने पर 31 दिसंबर 2026 तक किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी इस सेवा का फायदा यूजर्स बिल्कुल मुफ्त में उठा सकेंगे।