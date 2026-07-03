31 दिसंबर 2026 तक FREE मिलेगी यह Aadhaar Service, करोड़ों यूजर्स के लिए UIDAI का बड़ा ऐलान

अगर आपके आधार कार्ड (Aadhaar Card) में ईमेल आईडी अपडेट नहीं है या पुरानी ईमेल बदलना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। UIDAI ने करोड़ों आधार धारकों को राहत देते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब Aadhaar मोबाइल ऐप के जरिए ईमेल एड्रेस अपडेट कराने पर 31 दिसंबर 2026 तक किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। यानी इस सेवा का फायदा यूजर्स बिल्कुल मुफ्त में उठा सकेंगे।
नए Aadhaar ऐप के जरिए लोग घर बैठे कई जरूरी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इससे आधार अपडेट कराने के लिए सेंटर के चक्कर लगाने की जरूरत भी कम होगी। अगर आपके आधार से ईमेल आईडी लिंक नहीं है या आप पुरानी ईमेल बदलना चाहते हैं, तो यह सही मौका है।
UIDAI ने घोषणा की है कि Aadhaar मोबाइल ऐप के जरिए Email Address अपडेट कराने पर अब कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। यह सुविधा 31 दिसंबर 2026 तक पूरी तरह मुफ्त रहेगी। पहले इस सेवा के लिए 75 रुपए+GST लिए जाते थे, लेकिन अब यूजर्स बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी ईमेल आईडी अपडेट कर सकेंगे।
आज बैंक, बीमा, सरकारी योजनाओं, डिजिटल वेरिफिकेशन और कई ऑनलाइन सेवाओं के दौरान ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आधार में सही ईमेल दर्ज होगी तो भविष्य में किसी भी अपडेट, नोटिफिकेशन या डिजिटल सेवा का लाभ लेना आसान हो जाएगा। पुरानी या गलत ईमेल होने पर कई बार जरूरी जानकारी नहीं मिल पाती।
UIDAI ने साफ किया है कि यह छूट 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगी। यानी इस अवधि के दौरान Aadhaar मोबाइल ऐप से ईमेल अपडेट कराने वाले यूजर्स से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपके आधार में ईमेल दर्ज नहीं है या पुरानी ईमेल बदलनी है तो इस समय का फायदा उठाना बेहतर रहेगा।
Step 1: सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में UIDAI का नया Aadhaar App डाउनलोड करें और उसे खोलें। ऐप में अपने आधार नंबर और Face Authentication या अन्य उपलब्ध वेरिफिकेशन तरीके से लॉगिन करें।
लॉगिन करने के बाद "Update Aadhaar" या "Update Email Address" के ऑप्शन पर टैप करें। अब अपनी नई Email ID दर्ज करें और जानकारी को एक बार ध्यान से चेक कर लें।
इसके बाद स्क्रीन पर दिए गए रूल्स को फॉलो करते हुए रिक्वेस्ट सबमिट करें। जमा होने के बाद आपको एक Service Request Number (SRN) मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने अपडेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।