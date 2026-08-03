Jio का बड़ा तोहफा! ₹400 से शुरू नए 3-in-1 Plans, अब एक ही प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट, 1000+ TV चैनल और 12 OTT का मज़ा

Jio Home Packs लॉन्च किए हैं। इन प्लान्स की शुरुआती कीमत 400 रुपए प्रति महीने रखी गई है। इन प्लान्स में आपको हाई-स्पीड इंटरनेट, लाइव TV चैनल और OTT ऐप्स का फायदा एक साथ मिल जाए। खास बात यह है कि यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से TV Only, Wi-Fi Only या Wi-Fi + TV + OTT वाला प्लान चुन सकते हैं।
Reliance Jio ने अपनी ब्रॉडबैंड प्लान की लिस्ट में तीन नई कैटेगरी के Home Packs पेश किए हैं। इनमें शामिल हैं: Jio Home TV Only Pack, Jio Home Wi-Fi Only Pack, Jio Home Wi-Fi + TV + OTT Pack। इन प्लान्स को लॉन्च के पीछे कंपनी का उद्देश्य अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार प्लान उपलब्ध कराना है। यानी अब आपको उन सुविधाओं के लिए पैसे नहीं देने होंगे जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते।
अगर आपके घर में इंटरनेट की जरूरत कम है और आप सिर्फ लाइव TV चैनल व OTT कंटेंट देखना चाहते हैं, तो Jio Home TV Only Pack आपके लिए अच्छा प्लान हो सकता है। इस प्लान की शुरुआती कीमत 400 रुपए प्रति माह है। वहीं, ग्राहक चाहें तो 1,000 रुपए में 2 महीने या 2,000 रुपए में 5 महीने वाला ऑप्शन भी चुन सकते हैं।
जिन यूजर्स को सिर्फ ब्रॉडबैंड इंटरनेट चाहिए, उनके लिए Jio ने Wi-Fi Only Pack पेश किया है। यह प्लान दो स्पीड विकल्पों में उपलब्ध है। पहला 30 Mbps स्पीड वाला प्लान है, जिसकी प्रभावी कीमत 450 रुपए प्रति माह पड़ती है, अगर ग्राहक 2,200 रुपए में 5 महीने का रिचार्ज करवाते हैं।
अगर आप सस्ते में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाना चाहते हैं तो Jio, Airtel, BSNL, Excitel के ये सबसे अफोर्डेबल प्लान्स आपके लिए हैं। इन प्लान्स के साथ आप बिना ज्यादा खर्च किए अनलिमिटेड हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। इस लिस्ट में मौजूद सबसे सस्ते प्लान की कीमत 233 रुपये है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं कि किस प्लान में आपको क्या-क्या फायदे मिलेंगे:
इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड 30 Mbps फाइबर इंटरनेट, 1000 से ज्यादा लाइव TV चैनल और 12 OTT ऐप्स का एक्सेस मिलता है। अगर घर में कई लोग एक साथ Smart TV, मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यह प्लान बेहतर साबित हो सकता है।