Jio का बड़ा तोहफा! ₹400 से शुरू नए 3-in-1 Plans, अब एक ही प्लान में हाई-स्पीड इंटरनेट, 1000+ TV चैनल और 12 OTT का मज़ा

Jio ने लॉन्च किए तीन नए Home Packs

Reliance Jio ने अपनी ब्रॉडबैंड प्लान की लिस्ट में तीन नई कैटेगरी के Home Packs पेश किए हैं। इनमें शामिल हैं: Jio Home TV Only Pack, Jio Home Wi-Fi Only Pack, Jio Home Wi-Fi + TV + OTT Pack। इन प्लान्स को लॉन्च के पीछे कंपनी का उद्देश्य अलग-अलग जरूरत वाले ग्राहकों को उनकी पसंद के अनुसार प्लान उपलब्ध कराना है। यानी अब आपको उन सुविधाओं के लिए पैसे नहीं देने होंगे जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते।