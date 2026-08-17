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बड़ा झटका! OnePlus ने एक बार फिर 4000 रुपए तक महंगे किए Nord और N Series के 5 सस्ते फोन, देखें नई कीमत

OnePlus ने भारत में अपने मिड-बजट और बजट स्मार्टफोन को महंगा कर दिया है। कंपनी ने Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, N6 और N6x की कीमतें 4000 रुपए तक बढ़ा दी है।

Himani GuptaAug 17, 2026 04:15 pm IST
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OnePlus Smartphones Price Hike

वनप्लस लवर्स के लिए एक बुरी खबर है क्योंकि अब कंपनी ने अपने बजट और मिड-बजट स्मार्टफोन्स कीमत बढ़ा दी है। OnePlus ने अपने कई स्मार्टफोन की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी कर दी है। इस बार कंपनी के Nord 6, Nord CE 6, Nord CE 6 Lite, OnePlus N6 और N6x जैसे मॉडल महंगे हो गए हैं। कीमतों में 4,000 रुपए तक बढ़ोतरी हुई है। जानें किस मॉडल की कीमत कितनी बढ़ी।

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OnePlus के फोन क्यों हुए महंगे?

OnePlus फोन कीमतों में बढ़ोतरी की वजह Memory Components की बढ़ती कीमतों को बताया जा रहा हैं। RAM और Storage में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी को इसके पीछे एक वजह माना जा रहा है।

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1. OnePlus Nord 6

OnePlus के प्रीमियम Nord मॉडल Nord 6 की कीमत में भी 2,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इसका 8GB+256GB वेरिएंट पहले 44,999 रुपए का था और अब 46,999 रुपए का हो गया है। वहीं 12GB+256GB मॉडल की कीमत 50,999 रुपए से बढ़कर 52,999 रुपए हो गई है। दोनों वेरिएंट पर 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। Nord 6 में 6.78 इंच की डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, 50MP+8MP रियर कैमरा और बड़ी 9000mAh बैटरी दी गई है।

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2, OnePlus Nord CE 6

OnePlus Nord CE 6 की कीमत में भी 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका 8GB+128GB मॉडल पहले 35,999 रुपए में बिक रहा था। अब इसकी नई कीमत 37,999 रुपए हो गई है। वहीं 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 39,999 रुपए से बढ़कर 41,999 रुपए हो गई है। यानी दोनों वेरिएंट पर ग्राहकों को 2,000 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। फोन में 6.78 इंच डिस्प्ले, Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट और 8000mAh बैटरी जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

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3. OnePlus Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord CE 6 Lite के तीनों वेरिएंट की कीमत बढ़ाई गई है। इसका 6GB+128GB मॉडल पहले 25,999 रुपए में आता था, लेकिन अब इसकी कीमत 28,999 रुपएहो गई है। यानी ग्राहकों को 3,000 रुपए ज्यादा देने होंगे। वहीं 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपए से बढ़कर 30,999 रुपए हो गई है। इसमें भी 3,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

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OnePlus Nord CE 6 Lite की कीमत में सबसे ज्यादा इजाफा

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी 8GB+256GB मॉडल में हुई है। यह फोन पहले ₹30,999 में उपलब्ध था, लेकिन अब इसकी कीमत ₹34,999 हो गई है। यानी इस वेरिएंट के लिए सीधे ₹4,000 ज्यादा खर्च करने होंगे।

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4. OnePlus N6

OnePlus N6 का 4GB+128GB वेरिएंट पहले ₹22,999 में उपलब्ध था, लेकिन अब इसकी कीमत ₹24,999 हो गई है। वहीं 6GB+128GB मॉडल की कीमत ₹24,999 से बढ़कर ₹26,999 हो गई है। यानी दोनों मॉडल ₹2,000 महंगे हुए हैं। N6 में 6.75 इंच की स्क्रीन, MediaTek Dimensity 6360 Apex प्रोसेसर, 50MP रियर कैमरा और 8000mAh बैटरी मिलती है।

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5. OnePlus N6x

OnePlus का किफायती N6x भी अब पहले से महंगा हो गया है। इसे जुलाई में भारत में ₹18,999 की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था। अब इसका 4GB+64GB मॉडल ₹20,999 का हो गया है। वहीं 4GB+128GB मॉडल की कीमत ₹20,999 से बढ़कर ₹22,999 हो गई है। यानी दोनों वेरिएंट ₹2,000 महंगे हुए हैं। N6x में MediaTek Dimensity 6360 Max चिपसेट और 7000mAh बैटरी मिलती है।

OnePlus OnePlus Phone kaam ki baat
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