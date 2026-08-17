बड़ा झटका! OnePlus ने एक बार फिर 4000 रुपए तक महंगे किए Nord और N Series के 5 सस्ते फोन, देखें नई कीमत

1. OnePlus Nord 6

OnePlus के प्रीमियम Nord मॉडल Nord 6 की कीमत में भी 2,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इसका 8GB+256GB वेरिएंट पहले 44,999 रुपए का था और अब 46,999 रुपए का हो गया है। वहीं 12GB+256GB मॉडल की कीमत 50,999 रुपए से बढ़कर 52,999 रुपए हो गई है। दोनों वेरिएंट पर 2,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। Nord 6 में 6.78 इंच की डिस्प्ले, Snapdragon 8s Gen 4 प्रोसेसर, 50MP+8MP रियर कैमरा और बड़ी 9000mAh बैटरी दी गई है।