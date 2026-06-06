ट्रेन में ले जाना भूल गए Aadhaar Card? TTE से न डरें, नहीं देना होगा कोई फाइन, ऐसे होगा काम

नए Aadhaar App से वेरीफाई करें अपनी पहचान

हालांकि अब यात्रियों को इस स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार और UIDAI की डिजिटल सेवाओं की मदद से Aadhaar को मोबाइल में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। नए Aadhaar App और डिजिटल पहचान सुविधाओं के जरिए यात्री बिना फिजिकल कार्ड के भी अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर सफर के दौरान आपके पास Original Aadhaar Card नहीं है, तब भी कई मामलों में काम चल सकता है।