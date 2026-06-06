ट्रेन में ले जाना भूल गए Aadhaar Card? TTE से न डरें, नहीं देना होगा कोई फाइन, ऐसे होगा काम

भारतीय रेल से हर दिन करोड़ों लोग सफर करते हैं। यात्रा के दौरान कई बार यात्रियों को पहचान पत्र (ID Proof) दिखाने की जरूरत पड़ सकती है। खासकर जब ई-टिकट पर यात्रा की जा रही हो, तब TTE पहचान वेरीफाई करने के लिए किसी वैध डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है। ऐसे में अगर आपने अपना Original Aadhaar Card घर पर ही छोड़ दिया हो तो करें ये काम।
अगर आप IRCTC e-ticket पर यात्रा कर रहे हैं और TTE के कहने पर कोई वैध फोटो ID Proof नहीं दिखा पाते, तो आपको बिना टिकट यात्रा करने वाला यात्री माना जा सकता है। ऐसे में TTE आपसे यात्रा का किराया और जुर्माना वसूल सकता है। नियमों के अनुसार कम से कम 250 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
हालांकि अब यात्रियों को इस स्थिति में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार और UIDAI की डिजिटल सेवाओं की मदद से Aadhaar को मोबाइल में भी सुरक्षित रखा जा सकता है। नए Aadhaar App और डिजिटल पहचान सुविधाओं के जरिए यात्री बिना फिजिकल कार्ड के भी अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर सफर के दौरान आपके पास Original Aadhaar Card नहीं है, तब भी कई मामलों में काम चल सकता है।
UIDAI ने Aadhaar से जुड़ी सेवाओं को और आसान बनाने के लिए नया Aadhaar App पेश किया है। इस ऐप का मकसद यूजर्स को डिजिटल पहचान का आसान और सुरक्षित विकल्प देना है। इस ऐप की मदद से लोग अपने Aadhaar की जानकारी मोबाइल में सुरक्षित रख सकते हैं। जरूरत पड़ने पर डिजिटल रूप में Aadhaar दिखाया जा सकता है, जिससे फिजिकल कार्ड साथ रखने की आवश्यकता कम हो जाती है।
अगर कोई यात्री ई-टिकट पर यात्रा कर रहा है तो रेलवे नियमों के अनुसार उसके पास एक वैध पहचान पत्र होना चाहिए। TTE टिकट जांच के दौरान पहचान वेरीफाई करने के लिए Aadhaar, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य वैलिड दस्तावेज मांग सकता है।
अगर ट्रेन में सफर करते समय आपको पता चले कि Original Aadhaar Card घर पर रह गया है, तो सबसे पहले घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आपके मोबाइल में Aadhaar App की डिजिटल कॉपी उपलब्ध है, तो आप उसे दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। कई परिस्थितियों में डिजिटल Aadhaar भी पहचान के लिए उपयोगी साबित हो सकता है।
नए Aadhaar App में QR Code आधारित वेरिफिकेशन की सुविधा भी दी गई है। इस तकनीक की मदद से संबंधित अधिकारी Aadhaar की जानकारी को जल्दी और सुरक्षित तरीके से सत्यापित कर सकते हैं। इससे फर्जी दस्तावेजों की संभावना भी कम हो जाती है।