1 जून से शुरू हो रही ये सरकारी योजना, इसके तहत हर महीने दिए जा रहे 3000 रुपए, मोबाइल से घर बैठे मिनटों में करें अप्लाई

इस तारीख से करें ऑनलाइन अप्लाई और चाहिए होंगे ये डाक्यूमेंट्स

सरकार ने यह भी साफ किया है कि नए लाभार्थी भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 1 जून 2026 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन करने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्रऔर पासपोर्ट साइज फोटो जैसे डॉक्यूमेंट साथ रखने होंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि Annapurna Yojana के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन रखी जा सकती है, जिससे लोग घर बैठे मोबाइल या लैपटॉप से आवेदन कर सकेंगे।