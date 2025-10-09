खुशखबरी! अब कन्फर्म Train Ticket नहीं करना पड़ेगा कैंसिल, मिनटों में बदल सकेंगे यात्रा की तारीख, जानिए कैसे

IRCTC Change Travel Dates For Confirmed Tickets

भारतीय रेल यात्रियों को खुश करने के लिए एक बड़ी सुविधा शुरू कर रही है। IRCTC Confirmed टिकटों की ट्रेवल डेट बदलने का ऑप्शन जल्द ही लागू करने वाली है। अभी तक अगर आपने कोई Confirmed टिकट बुक किया और बाद में अपनी यात्रा तिथि बदलनी पड़ी, तो आपको टिकट कैंसिल कर नई तारीख पर फिर से बुक करना पड़ता था जिससे टिकट की कीमत बदल सकती थी और कैंसिलेशन शुल्क देना पड़ता था। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सारी बातें